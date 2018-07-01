خسائر مادية جسيمة بعد احتراق مطعم في قلب مدينة مراكش وها أشنو وقع ﻿

اندلع حريق عشية أمس الخميس في مطعم بحي جليز بمدينة مراكش، ما خلف هلعا كبيرا وسط مرتاديه، بالإضافة إلى المارة.

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اندلع حريق عشية أمس الخميس في مطعم بحي جليز بمدينة مراكش، ما خلف هلعا كبيرا وسط مرتاديه، بالإضافة إلى المارة.

وقالت مصادر محلية أن عناصر الوقاية المدنية بقيادة القائد الاقليمي تدخلت بسرعة، ما مكن من السيطرة على الوضع وتفادي وقوع كارثة بعدما نجح رجال المطافئ في تطويق قنينات الغاز الكبيرة التي امتدت إليها ألسنة اللهب.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحريق الذي تجهل أسبابه، خلق حالة من الهلع في أوساط زبناء مطعم ''أوطاكوس'' دون أن يسفر عن خسائر بشرية.

هذا وقد فتحت عناصر الأمن تحقيقا للوصول إلى أسباب هذا الحريق الذي كبد صاحب المطعم المذكور خسائر مادية.