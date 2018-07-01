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العثماني يدعو القطاعات الحكومية إلى تنزيل الإصلاحات الكبرى التي أطلقها الملك

بتاريــخ : 27 يوليوز 2018 / 01:54 العثماني يدعو القطاعات الحكومية إلى تنزيل الإصلاحات الكبرى التي أطلقها الملك | بوليتيك
العثماني يدعو القطاعات الحكومية إلى تنزيل الإصلاحات الكبرى التي أطلقها الملك
هنأ رئيس الحكومة الملك محمد السادس والمغاربة بذكرى 19 سنة لعيد العرش، داعيا خلال كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة يوم الخميس 26 يوليوز 2018 القطاعات الحكومية إلى تفعيل الإصلاحات الكبرى التي أطلقها

شوف تيفي:

هنأ رئيس الحكومة الملك محمد السادس والمغاربة بذكرى 19 سنة لعيد العرش، داعيا خلال كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة يوم الخميس 26 يوليوز 2018 القطاعات الحكومية إلى تفعيل الإصلاحات الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس على أرض الواقع.

كما شدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على ''أن لديه الثقة في الملك محمد السادس، وفي حكمة وحصافة ووطنية المغاربة وهو ما تأكد مرارا وعبر المراحل الصعبة التي مرت من تاريخ المغرب القديم والمعاصر''.

وأكد رئيس الحكومة أن 19 سنة من حكم الملك محمد السادس تميزت بميزات عديدة، قطع خلالها المغرب أشواطا مهمة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأطلقت برامج ومبادرات قوية كما هو الشأن بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ''والتي شكلت نظرة ومنهجية جديدة، واعتمدت مقاربة نوعية عبر توفير مناصب شغل وأنشطة مذرة للدخل لفئات هشة في مناطق بعيدة وأطلقت ديناميكية لازلنا في حاجة إلى تطويرها ورعايتها''، وأضاف، '' ولايزال أمامنا جهود يجب أن نبذلها من أجل توفير العيش الكريم لجميع المواطنين والمواطنات، وهذه من مسؤوليتنا حتى تظهر النتائج على أرض الواقع ويكون المغرب ضمن الدول الصاعدة '' .

واعتبر العثماني أن ''خطاب 9 ماس 2011 الذي أسس للدستور الجديد كان نقلة نوعية في المسار الديمقراطي والسياسي والحقوقي للمغرب، مشيرا إلى'' أنه لاتزال هناك أوراش لاستكمال تنزيل المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية''.

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شوف تيفي المغرب العثماني القطاعات الحكومية تنزيل الإصلاحات الكبرى الملك

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