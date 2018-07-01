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مثول قيادي بارز بحزب الأحرار بجهة سوس أمام محكمة جرائم الأموال

بتاريــخ : 27 يوليوز 2018 / 01:17 مثول قيادي بارز بحزب الأحرار بجهة سوس أمام محكمة جرائم الأموال | بوليتيك
مثول قيادي بارز بحزب الأحرار بجهة سوس أمام محكمة جرائم الأموال
علمت ''شوف تيفي''، من مصادر خاصة أن قيادي بارز بحزب الأحرار بمدينة أكادير مثل الخميس أمام محكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش، وذلك للتحقيق معه حول مبالغ كان قد طلب بإرجاعها.

شوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي''، من مصادر خاصة أن قيادي بارز بحزب الأحرار بمدينة أكادير مثل الخميس أمام محكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش، وذلك للتحقيق معه حول مبالغ كان قد طلب بإرجاعها.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن استدعاء القيادي جاء بعد شكايات متعلقة بتذبيره لجماعة أكادير في وقت سابق، إذ قضى المجلس الجهوي للحسابات بأكادير حضوريا وابتدائيا في حق المعني بإرجاع حوالي نبلغ 5 ملايين و286 ألف و27 درهما و44 سنتيما لفائدة الجماعة الحضرية لأكادير، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 95 ألف درهم المطابقة للخسارة الناتجة عن المخالفات المرتكبة، عملا بمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وأضافت ذات المصادر أن المجلس الجهوي استند في حكمه ضد البرلماني السابق، والذي كان يشغل مهمة نائب رئيس بلدية أكادير، ما بين 30 أبريل 2004 و04 فبراير 2009، مخالفته للمواد 156 و 160 و 161 من القانون 30/89 الذي يحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، قصد تقديم امتياز بصفة غير قانونية لبعض الملزمين بالضريبة على عمليات البناء، وكذا منحه لشركة منفعة نقدية غير مبررة بتحميله الجماعة الحضرية لمصاريف ربط السوقين النموذجيين المستغلين من طرفها بشبكة الماء الصالح للشرب والصرف الصحي.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير محكمة جرائم الأموال قيادي بارز حزب الأحرار جهة سوس ماسة مثول

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