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أعمال عنف خطيرة تربك الحرس الإسباني خلف السياج الحدودي بسبتة المحتلة

بتاريــخ : 27 يوليوز 2018 / 00:55 أعمال عنف خطيرة تربك الحرس الإسباني خلف السياج الحدودي بسبتة المحتلة | حوادث و حقوق
أعمال عنف خطيرة تربك الحرس الإسباني خلف السياج الحدودي بسبتة المحتلة
تمكن أكثر من 600 مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء، من الوصول الى جيب سبتة المحتلة، يومه الخميس بعد أن تسلقوا سياجين على الحدود مع المغرب وهاجم بعضهم عناصر الشرطة الإسبانية بمادة كيماوية وبراز، وذلك حسب

شوف تيفي

تمكن أكثر من 600 مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء، من الوصول الى جيب سبتة المحتلة، يومه الخميس بعد أن تسلقوا سياجين على الحدود مع المغرب وهاجم بعضهم عناصر الشرطة الإسبانية بمادة كيماوية وبراز، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس .

وأوضحت الوكالة أن هذه العلمية، تعتبر أكبر عملية تسلق للسياجين في سبتة منذ فبراير 2017 عندما قام أكثر من 850 مهاجر غير شرعي بدخول مدينة سبتة الواقعة في شمال المغرب، على مدى أربعة أيام.

وقال متحدث باسم شرطة الحرس المدني الإسباني في سبتة لوكالة فرانس بريس إن المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء تمكنوا من تسلق السياج المزدوج المغطى بشفرات صغيرة، في ساعة مبكرة صباح الخميس، موضحا أنهم تسلقوا ''فجأة ولجأوا إلى وسائل عنيفة جدا''، وهاجم بعضهم الشرطة بالحمض الكيماوي الذي كانوا يحملونه في أنابيب وقنينات، ما خلف إصابة أكثر من عشرة رجال شرطة، تم نقل أربعة منهم الى المستشفى للعلاج من حروق في الوجه والذراعين.

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المغرب شوف تيفي فرانس بريس مهاجرا سبتة المحتلة

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