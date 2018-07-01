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المرصد الوطني للتنمية البشرية يكشف إخفاقات نظام ''الراميد'' الصحي

بتاريــخ : 27 يوليوز 2018 / 00:51 المرصد الوطني للتنمية البشرية يكشف إخفاقات نظام الراميد الصحي | مجتمع
المرصد الوطني للتنمية البشرية يكشف إخفاقات نظام ''الراميد'' الصحي
كشفت نتائج دراسة أنجزها المرصد الوطني للتنمية البشرية أن نظام المساعدة الطبية ''راميد'' أدى إلى ضغط قوي على المستشفيات العمومية في المملكة، وأثر على جودة خدماتها، وتسبب في تآكل آلياتها وإصابتها

شوف تيفي:

كشفت نتائج دراسة أنجزها المرصد الوطني للتنمية البشرية أن نظام المساعدة الطبية ''راميد'' أدى إلى ضغط قوي على المستشفيات العمومية في المملكة، وأثر على جودة خدماتها، وتسبب في تآكل آلياتها وإصابتها بأعطاب متكررة.

وأوضحت الدراسة التي صدرت عن المرصد واطلعت عليها ''شوف تيفي'' أن نظام المساعدة الطبية ''راميد'' حد من عدم المساواة الاجتماعية في الخدمات والرعاية الصحية، إذ ساهم بنسبة 50 في المائة في تطور التغطية الصحية الإجبارية في المغرب، بانتقالها سنة 2015 إلى 46.7 في المائة من الساكنة المغربية مقابل 33.7 في المائة فقط سنة 2010.

ووقف المرصد، وفق ذات الدراسة، على انخفاض معدلات الزيارات الطبية للمستفيدين من نظام ''راميد'' في وضعية الفقر من 75 في المائة إلى 64.8 في المائة، ومن 70.2 في المائة إلى 60 في المائة بالنسبة للمستفيدين من ''راميد'' في وضعية هشاشة، إضافة إلى إشكالية تمويله.

كما كشف المرصد النقص في فعالية نظام ''راميد'' إلى زيادة التكاليف غير المباشرة، من النقل والإقامة والمرافقة، المرتبطة بحالات الانتظار التي يُعاني منها المرضى الذين غالبا ما يكونون غير مطلعين على المساطر المتبعة في مختلف المؤسسات الصحية، إضافة إلى الأداءات المباشرة.

واعتمد المرصد في تقييمه لهذا النظام على وضعية الحسابات المالية للمستشفيات الجهوية في مدن الرباط وفاس وبني ملال وسيدي قاسم، إضافة إلى نتائج بحث أنجز داخل المركزين الاستشفائيين الجامعيين بفاس والرباط، ولدى المستفيدين والأطر الطبية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب المرصد الوطني التنمية البشرية إخفاقات نظام الراميد الصحي

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