مؤلم.. غرق شابين بشاطئ المحمدية يثير استياء المصطافين وها أشنو وقع ﻿

عرف شاطئ المحمدية يوم الخميس حالة غرق شابين في مقتبل العمر، ما أثار استياء وترقب ذويهما لهما فوق رمال الشاطئ، حتى يظهر أحدهما أوكلاهما، حسب مصدر ''شوف تيفي''.

شوف تيفي

عرف شاطئ المحمدية يوم الخميس حالة غرق شابين في مقتبل العمر، ما أثار استياء وترقب ذويهما لهما فوق رمال الشاطئ، حتى يظهر أحدهما أوكلاهما، حسب مصدر "شوف تيفي".

وحضرت الوقاية المدنية إلى عين المكان حيث تم انتشال جثة أحدهما ونقله لمستودع الأموات، وبعد هنيهة لفظت أمواج البحر جثة أخرى تبين أنها ليست للمعني بالأمر صديق الضحية الأول الذي يتم انتظاره، حيث كانت الجثة الثانية متحللة، ما يظهر على أنها غرقت قبل مدة.

هذا ومازال البحر لم يلفظ لحد الساعة الجثة الثانية، حيث مازالت مفقودة في عرض البحر.

من جهة أخرى علمت "شوف تيفي" أن أفراد الوقاية المدنية انتشلوا الخميس أيضا جثة شاب من بئر بالمحمدية، في حين لم يعرف بعد أن الضحية هل انتحر أم سقط داخل البئر.