لصان بدراجتيهما سرقا حقيبة سيدة ولما حاولا الهرب اصطدما بسيارة أجرة بالبيضاء ﻿

عرفت ساحة النصر في قلب مدينة الدار البيضاء قبل قليل من ليلة الخميس الجمعة، حادثة مثيرة عندما سرق شابان حقيبة يد سيدة، حسب ما كشفه مصدر ''شوف تيفي''.

شوف تيفي

عرفت ساحة النصر في قلب مدينة الدار البيضاء قبل قليل من ليلة الخميس الجمعة، حادثة مثيرة عندما سرق شابان حقيبة يد سيدة، حسب ما كشفه مصدر "شوف تيفي".

وكان الشابان كل واحد منهما يركب على دراجته النارية من نوع "إس أش"، وفي الوقت الذي كانا يموهان المارة أنهما يتسابقان وسط الشارع بطريقة مثيرة انتهزا الفرصة وخطفا حقيبة يد سيدة كانت مارة من نفس الشارع، يضيف المصدر ذاته.

وفي الوقت الذي حاول الشابان الهرب اصطدما بسيارة أجرة "طاكسي"، حيث سقطا وتم اعتقالهما على الفور وإحالتهما على مخفر الشرطة من أجل التحقيق معهما في المنسوب إليهما.