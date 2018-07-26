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برلمانية تضع حدا لسلوكات قائد جماعة ايعزانن بالناظور عبر رسالة إلى وزير الداخلية

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 23:08 برلمانية تضع حدا لسلوكات قائد جماعة ايعزانن بالناظور عبر رسالة إلى وزير الداخلية | بوليتيك
برلمانية تضع حدا لسلوكات قائد جماعة ايعزانن بالناظور عبر رسالة إلى وزير الداخلية
وجهت ابتسام مراس، النائبة البرلمانية عن حزب الإشتراكي للقوات الشعبية، رسالة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تكشف من خلالها المعاناة والظلم والحكرة التي أضحت تعاني منهم ساكنة جماعة ايعزانن

شوف تيفي


وجهت ابتسام مراس، النائبة البرلمانية عن حزب الإشتراكي للقوات الشعبية، رسالة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تكشف من خلالها المعاناة والظلم والحكرة التي أضحت تعاني منهم ساكنة جماعة ايعزانن بإقليم الناظور من طرف القائد الحالي للجماعة الذي يمعن في الشطط في استعمال السلطة.

وكشفت ابتسام مراس، في ذات الرسالة التي وجهتها إلى وزير الداخلية عبر رئيس مجلس النواب، عدم التزام قائد جماعة ايعزانن بإقليم الناظور، الحياد في علاقاته مع المكونات السياسية بالإقليم واستمالة الناخبين في المحطات الانتخابية الأخيرة، والتدخل في أنشطة الجماعة خارج الصلاحيات التي تنظمها القوانين المؤطرة.

وأوردت عضو الفريق الاشتراكي، أن ممارسات القائد  أدت "إلى صعوبة ولوج ساكنة جماعة ايعزانن للخدمات الضرورية، وكذا الاستفزازات المتكررة للسكان والشطط في استعمال السلطة والاستعانة بأشخاص من ذوي السوابق للقيام بمهام الشرطة الإدارية كما تؤكد ذلك شكايات المواطنين والفاعلين الجمعويين والمحليين والمنتخبين".

وأفادت ابتسام مراس من خلال الوثيقة ذاتها، أن "ما زاد من حدة معاناة الساكنة هو تحويل مقر القيادة من الشارع الكائن بالطريق الرئيسية إلى مكان يتسبب ولوجه حرجا للمرتفقين الوافدين عليه".

وساءلت البرلمانية ابتسام مراس،  وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي سيتخذها لرفع الظلم والحيف عن ساكنة الجماعة للحد من ممارسات وتجاوزات القائد. 

 

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