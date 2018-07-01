الخلفي يعتــرف أن ''الأكياس البلاستيكية'' لازالت موجودة ﻿

أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة الناطق الرسمي باسم الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أنه و رغم المجهودات المبذولة فتبقى قضية الأكياس البلاستيكية قائمة ، وتطرح العديد من

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أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة الناطق الرسمي باسم الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أنه و رغم المجهودات المبذولة فتبقى قضية الأكياس البلاستيكية قائمة ، وتطرح العديد من الإشكالات على أكثر من جهة .

وأضاف الخلفي في تصريح له عقب اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 26 يوليوز الجاري، أنه تم حجز 850 طنا من الأكياس البلاستيكية، مشيرا أن الكمية المحجوزة أغلبيتها داخل أوراش سرية.

و زاد الخلفي أنه رغم العقوبات الزجرية والغرامات لا تزال إشكالية الأكياس البلاستيكية متواصلة في العديد من الأماكن ، و أن الحكومة تواصل العمل بهذا الصدد بجميع الطرق والوسائل.