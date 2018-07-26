اجتماع للإلترات الرجاوية والوينيرز الودادية يتحول إلى أحداث شغب في الحي المحمدي بالبيضاء ﻿

تعرف منطقة الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء في هذه الأثناء استنفارا أمنيا غير مسبوق، وذلك بعدما تحول اجتماع للإلترات الرجاوية والوينيرز الودادية إلى أحداث شغب.

شوف تيفي

تعرف منطقة الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء في هذه الأثناء استنفارا أمنيا غير مسبوق، وذلك بعدما تحول اجتماع للإلترات الرجاوية والوينيرز الودادية إلى أحداث شغب.

ولحسن الحظ حسب مصدر "شوف تيفي" وصلت الشرطة إلى عين المكان بحي الشهداء بالمنطقة المذكورة في أسرع وقت، قبل أن تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، في حين فر منظمو هذا الاجتماع.

وأضاف المصدر ذاته أن استنفارا أمنيا بالمنطقة مازال مستمرا، إلى حين اعتقال منظمي هذا الاجتماع أو الجمع البشري، قبل أن يتحول إلى أعمال شغب حقيقية كادت تودي بكارثة.