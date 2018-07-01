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الفوج الأول للحجاج المغاربة يتوجه إلى الديار المقدسة برسم موسم الحج 1439 هـ

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 21:30 الفوج الأول للحجاج المغاربة يتوجه إلى الديار المقدسة برسم موسم الحج 1439 هـ | مجتمع
الفوج الأول للحجاج المغاربة يتوجه إلى الديار المقدسة برسم موسم الحج 1439 هـ
توجه، اليوم الخميس، الفوج الأول للحجاج المغاربة إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم حج سنة 1439 هـ.

"شوف تيفي"+" و م ع"

 

توجه، اليوم الخميس، الفوج الأول للحجاج المغاربة إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم موسم حج سنة 1439 هـ.

وقبل مغادرتهم مطار الرباط - سلا، استمع الحجاج إلى الرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس إلى الحجاج المغاربة، والتي تلاها أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ودعا الملك في هذه الرسالة السامية الحجاج المغاربة إلى تمثيل بلدهم، وتجسيد حضارته العريقة، في الوحدة والتلاحم والتشبث بالمقدسات الدينية والوطنية القائمة على الوسطية والاعتدال، والوحدة المذهبية.

وأوضح الملك أن أداء فريضة الحج يتطلب من الحجاج احترام الترتيبات والتوجيهات التي وضعتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حرصا منها على توفير شروط راحتهم في الحل والترحال، وتمكينهم من الأداء الأمثل لمناسكهم، بفضل ما وفرته لأفواجهم في الديار المقدسة من أطر متعددة الاختصاص، ترافقهم منذ مغادرتهم وإلى عودتهم، من فقيهات وفقهاء موجهين، وأطباء وطبيبات وممرضين ساهرين على صحتهم، ومن إداريين قائمين على مدار اليوم بتقديم الخدمات الضرورية التي يحتاج إليها الحجاج في كل حين. وأوصى الملك الحجاج بالامتثال للتعليمات المتعلقة بالنظام العام، الذي وضعته السلطات المختصة، في المملكة العربية السعودية الشقيقة، لاستقبال ضيوف الرحمان، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

من جانبه، قال التوفيق في تصريح للصحافة، إن عدد الحجاج المغاربة الذين سيؤدون فريضة الحج يبلغ 32 ألف حاج، منهم 21 ألفا و500 في التنظيم الرسمي و10 آلاف و500 في تنظيم 90 وكالة للأسفار، مشيرا إلى أن رحلات الذهاب ستنطلق من 26 يوليوز الجاري إلى غاية 16 غشت المقبل، حيث ستتوجه إلى المدينة المنورة إلى غاية 7 غشت المقبل.

وأضاف الوزير أن رحلات العودة ستنطلق من 27 غشت إلى غاية 15 شتنبر المقبل، مبرزا أن الحجاج سيقيمون في 23 فندقا في مكة وتسعة فنادق في المدينة المنورة.

 

 

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المغرب شوف تيفي الحجاج المغاربة الفوج االرحلات المدينة المنورة

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