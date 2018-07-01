الخارجية الأمريكية: الفساد والرشوة والبطالة تعرقل إقلاع اقتصاد المغرب ﻿

قال تقرير صدر حديثا عن وزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار والأعمال، إن الرشوة والفساد والبطالة هي عراقيل تواجه تحقيق إقلاع اقتصادي قوي بالمغرب بحيث أن تفشي الفساد والرشوة في دواليب

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قال تقرير صدر حديثا عن وزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار والأعمال، إن الرشوة والفساد والبطالة هي عراقيل تواجه تحقيق إقلاع اقتصادي قوي بالمغرب بحيث أن تفشي الفساد والرشوة في دواليب ومؤسسات الدولة يحد من تطور الاقتصاد المغربي.

وأبرز التقرير الذي يغطي 170 دولة، أن الرشوة والفساد والبطالة تشكل حواجز تعيق إقلاع الاقتصاد المغربي، مشيرة إلى أن غياب يد عاملة مؤهلة وماهرة، وضعف حماية حقوق الملكية الفكرية، والبيروقراطية الحكومية غير الفعالة، تشكل تحديا حقيقيا أمام الاستثمار المغربي.

وأشارت الخارجية الأمريكية، في تقريرها المنشور عبر موقعها الرسمي على الأنترنت، إلى عدم وجود إجراءات حكومية كافية وفعالة للحد من انتشار ظاهرة الفساد الذي يعتبر "مشكلة خطيرة" بالنسبة للمغرب، موضحة أن السلطات بالمغرب لا تفتح تحقيقا إلا في حالات قليلة، بالرغم من وجود أخرى كثيرة معروضة عليها.

وسجل وجود البطالة في أوساط خريجي المعاهد والجامعات المغربية، والذين لا يجدون أي فرصة شغل تتناسب والتكوين الذي تلقوه، بالإضافة إلى أن المشغلين يشكون غياب يد عاملة ماهرة.

وقال التقرير ذاته، إن الحكومة المغربية وضعت سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تطوير سوق الشغل وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة حجم الإنتاج والأداء الاقتصادي للقطاعات المذرة للدخل، مثل السيارات والطيران.

وبالرغم من هذه الانتقادات، اعتبر التقرير أن المغرب يتمتع ببنية تحتية قوية و باستقرار سياسي وموقع استراتيجي متميز، وأنه يبذل مجهودا كبيرا من أجل تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.

وشدد على أن الموقع الجغرافي للمغرب وتوفره على بنية تحتية قوية وتطويره للنقل البحري والتجميع والإنتاج والبيع ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة، سيجعل منه مركزا تجاريا إقليميا للقارة الإفريقية.

وفي هذا السياق، أكدت الخارجية الأمريكية، أن المغرب صادق على 68 اتفاقية ثنائية لتعزيز وحماية الاستثمار، ووقّع على 60 اتفاقية اقتصادية للقضاء على الازدواج الضريبي للدخل مع الولايات المتحدة ومعظم الاقتصادات الأوروبية، مضيفة أن المغرب وضع نظام تحويل الدرهم للمستثمرين الأجانب، ومنحهم حرية تحويل الأرباح.





