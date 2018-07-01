 الخارجية الأمريكية: الفساد والرشوة والبطالة تعرقل إقلاع اقتصاد المغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الفوج الأول للحجاج المغاربة يتوجه إلى الديار المقدسة برسم موسم الحج 1439 هـ | مجتمع

الفوج الأول للحجاج المغاربة يتوجه إلى الديار المقدسة برسم موسم الحج 1439 هـ

الخارجية الأمريكية: الفساد والرشوة والبطالة تعرقل إقلاع اقتصاد المغرب | بوليتيك

الخارجية الأمريكية: الفساد والرشوة والبطالة تعرقل إقلاع اقتصاد المغرب

حكومة العثماني تنفي وإسرائيل تؤكد وجود مبادلات تجارية مع المغرب | بوليتيك

حكومة العثماني تنفي وإسرائيل تؤكد وجود مبادلات تجارية مع المغرب

الأمن الايطالي يرحل مهاجرا مغربيا كان يخطط للالتحاق بـتنظيم الدولة | مجتمع

الأمن الايطالي يرحل مهاجرا مغربيا كان يخطط للالتحاق بـ''تنظيم الدولة''

مجلس الدوما يسمح للمشجعين المغاربة بالعودة إلى روسيا دون تأشيرة | مجتمع

مجلس الدوما يسمح للمشجعين المغاربة بالعودة إلى روسيا دون تأشيرة

صحافي إسرائيلي : حالة بوتفليقة الصحية جد متدهورة و تم نقله في سرية تامة لفرنسا | مجتمع

صحافي إسرائيلي : ''حالة بوتفليقة الصحية جد متدهورة و تم نقله في سرية تامة لفرنسا''

المجلس الحكومي يصادق على مرسوم متعلق بمنح التعليم العالي بزيادة خمسين في المئة | بوليتيك

المجلس الحكومي يصادق على مرسوم متعلق بمنح التعليم العالي بزيادة خمسين في المئة

المغرب يعزز قوته العسكرية بمدرعات فرنسية ودبابات وصورايخ أمريكية | بوليتيك

المغرب يعزز قوته العسكرية بمدرعات فرنسية ودبابات وصورايخ أمريكية

نقابة الصحة تخوض اعتصاما إنذاريا بمقر المندوبية بتازة احتجاجا على سوء التسيير | مجتمع

نقابة الصحة تخوض اعتصاما إنذاريا بمقر المندوبية بتازة احتجاجا على سوء التسيير

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

الخارجية الأمريكية: الفساد والرشوة والبطالة تعرقل إقلاع اقتصاد المغرب

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 21:00 الخارجية الأمريكية: الفساد والرشوة والبطالة تعرقل إقلاع اقتصاد المغرب | بوليتيك
الخارجية الأمريكية: الفساد والرشوة والبطالة تعرقل إقلاع اقتصاد المغرب
قال تقرير صدر حديثا عن وزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار والأعمال، إن الرشوة والفساد والبطالة هي عراقيل تواجه تحقيق إقلاع اقتصادي قوي بالمغرب بحيث أن تفشي الفساد والرشوة في دواليب

شوف تيفي

 

قال تقرير صدر حديثا عن وزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار والأعمال، إن الرشوة والفساد والبطالة هي عراقيل تواجه تحقيق إقلاع اقتصادي قوي بالمغرب بحيث أن تفشي الفساد والرشوة في دواليب ومؤسسات الدولة يحد من تطور الاقتصاد المغربي.

وأبرز التقرير الذي يغطي 170 دولة، أن الرشوة والفساد والبطالة تشكل حواجز تعيق إقلاع الاقتصاد المغربي، مشيرة إلى أن غياب يد عاملة مؤهلة وماهرة، وضعف حماية حقوق الملكية الفكرية، والبيروقراطية الحكومية غير الفعالة، تشكل تحديا حقيقيا أمام الاستثمار المغربي.

وأشارت الخارجية الأمريكية، في تقريرها المنشور عبر موقعها الرسمي على الأنترنت، إلى عدم وجود إجراءات حكومية كافية وفعالة للحد من انتشار ظاهرة الفساد الذي يعتبر "مشكلة خطيرة" بالنسبة للمغرب، موضحة أن السلطات بالمغرب لا تفتح تحقيقا إلا في حالات قليلة، بالرغم من وجود أخرى كثيرة معروضة عليها.

وسجل وجود البطالة في أوساط خريجي المعاهد والجامعات المغربية، والذين لا يجدون أي فرصة شغل تتناسب والتكوين الذي تلقوه، بالإضافة إلى أن المشغلين يشكون غياب يد عاملة ماهرة.

وقال التقرير ذاته، إن الحكومة المغربية وضعت سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تطوير سوق الشغل وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة حجم الإنتاج والأداء الاقتصادي للقطاعات المذرة للدخل، مثل السيارات والطيران.

وبالرغم من هذه الانتقادات، اعتبر التقرير أن المغرب يتمتع ببنية تحتية قوية و باستقرار سياسي وموقع استراتيجي متميز، وأنه يبذل مجهودا كبيرا من أجل تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.

وشدد على أن الموقع الجغرافي للمغرب وتوفره على بنية تحتية قوية وتطويره للنقل البحري والتجميع والإنتاج والبيع ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة، سيجعل منه مركزا تجاريا إقليميا للقارة الإفريقية.

وفي هذا السياق، أكدت الخارجية الأمريكية، أن المغرب صادق على 68 اتفاقية ثنائية لتعزيز وحماية الاستثمار، ووقّع على 60 اتفاقية اقتصادية للقضاء على الازدواج الضريبي للدخل مع الولايات المتحدة ومعظم الاقتصادات الأوروبية، مضيفة أن المغرب وضع نظام تحويل الدرهم للمستثمرين الأجانب، ومنحهم حرية تحويل الأرباح.



 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الخارجية الأمريكية الفساد الرشوة البطالة إقلاع اقتصاد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حكومة العثماني تنفي وإسرائيل تؤكد وجود مبادلات تجارية مع المغرب | بوليتيك

حكومة العثماني تنفي وإسرائيل تؤكد وجود مبادلات تجارية مع المغرب

المجلس الحكومي يصادق على مرسوم متعلق بمنح التعليم العالي بزيادة خمسين في المئة | بوليتيك

المجلس الحكومي يصادق على مرسوم متعلق بمنح التعليم العالي بزيادة خمسين في المئة

المغرب يعزز قوته العسكرية بمدرعات فرنسية ودبابات وصورايخ أمريكية | بوليتيك

المغرب يعزز قوته العسكرية بمدرعات فرنسية ودبابات وصورايخ أمريكية

بلغة الأرقـــام .. هــذه حصيلة البرلمان خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية الأخيرة | بوليتيك

بلغة الأرقـــام .. هــذه حصيلة البرلمان خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية الأخيرة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تصريح صادم لوالدة الوحش الآدمي اللي حاول يغتاصب مسنة باشتوكة و دخل عليها عريان..هاداك ولدي وإيلا دارها خاصو العقاب | خارج البلاطو
منذ 22 دقيقة

تصريح صادم لوالدة الوحش الآدمي اللي حاول يغتاصب مسنة باشتوكة و دخل عليها عريان..هاداك ولدي وإيلا دارها خاصو العقاب

والدة الرضيعة اللي شققو ليها راسها فمستشفى بفاس و ماتت..جيت غير من العروبية نولد قتلو ليا بنتي | خارج البلاطو

والدة الرضيعة اللي شققو ليها راسها فمستشفى بفاس و ماتت..جيت غير من العروبية نولد قتلو ليا بنتي

الخلفي:150 مرسوم خــرج للوجود في ظــرف سنة من طرف الحكومة | خارج البلاطو

الخلفي:150 مرسوم خــرج للوجود في ظــرف سنة من طرف الحكومة

شروط جديدة للاستفادة من المنح الدراسية للطلبة | خارج البلاطو

شروط جديدة للاستفادة من المنح الدراسية للطلبة

﻿

آخر المستجدات

الفوج الأول للحجاج المغاربة يتوجه إلى الديار المقدسة برسم موسم الحج 1439 هـ | مجتمع
منذ 35 دقيقة

الفوج الأول للحجاج المغاربة يتوجه إلى الديار المقدسة برسم موسم الحج 1439 هـ

الخارجية الأمريكية: الفساد والرشوة والبطالة تعرقل إقلاع اقتصاد المغرب | بوليتيك

الخارجية الأمريكية: الفساد والرشوة والبطالة تعرقل إقلاع اقتصاد المغرب

حكومة العثماني تنفي وإسرائيل تؤكد وجود مبادلات تجارية مع المغرب | بوليتيك

حكومة العثماني تنفي وإسرائيل تؤكد وجود مبادلات تجارية مع المغرب

الأمن الايطالي يرحل مهاجرا مغربيا كان يخطط للالتحاق بـتنظيم الدولة | مجتمع

الأمن الايطالي يرحل مهاجرا مغربيا كان يخطط للالتحاق بـ''تنظيم الدولة''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.