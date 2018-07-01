حكومة العثماني تنفي وإسرائيل تؤكد وجود مبادلات تجارية مع المغرب ﻿

بعد أسابيع فقط من نفي مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة في كلمته التي ألقاها مباشرة بعد انتهاء المجلس الحكومي بالرباط وجود معاملات تجارية تجمع بين المغرب وإسرائيل، كشفت صفحة ''إسرائيل تتكلم

"شوف تيفي"

بعد أسابيع فقط من نفي مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة في كلمته التي ألقاها مباشرة بعد انتهاء المجلس الحكومي بالرباط وجود معاملات تجارية تجمع بين المغرب وإسرائيل، كشفت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" القريبة من الحكومة الإسرائيلية٬ يوم أمس الأربعاء 25 يوليوز، وجود مبادلات تجارية مغ المغرب ومجموعة من الدول العربية.

وأوضحت الصفحة الإسرائيلية المعروفة أن بيانات "دائرة الإحصاء المركزية الإسرئيلية"، تشير إلى أن حجم التجارة الإسرائيلة مع المغرب يصل لـ 22.2 مليون دولار بالنسبة للصادرات، و15٫4 بالنسبة للواردات.

وأكدت الصفحة الفيسبوكية المذكورة أن إسرائيل، تقيم شبكة علاقات تجارية مع العديد من الدول الإسلامية والعربية من بينها دول لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية، مشيرة إلى أن هذه العلاقات التجارية تخدم مصلحة البلدين.





