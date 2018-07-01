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الأمن الايطالي يرحل مهاجرا مغربيا كان يخطط للالتحاق بـ''تنظيم الدولة''

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 20:20 الأمن الايطالي يرحل مهاجرا مغربيا كان يخطط للالتحاق بـتنظيم الدولة | مجتمع
الأمن الايطالي يرحل مهاجرا مغربيا كان يخطط للالتحاق بـ''تنظيم الدولة''
قررت السلطات الإيطالية ترحيل مهاجر مغربي للاشتباه في تطرفه، إلى مدينة الدار البيضاء بعد إطلاق سراحه بيوم واحد.

شوف تيفي

قررت السلطات الإيطالية ترحيل مهاجر مغربي للاشتباه في تطرفه، إلى مدينة الدار البيضاء بعد إطلاق سراحه بيوم واحد.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيطالية ''آكي'' أن المرحل مهاجر مغربي كان نزيلا بسجن بييلا، يبلغ من العمر 43 سنة، حكم عليه بالسجن لمدة سنتين و9 أشهر بتهمة السطو والعنف والسرقة.

وأشار ذات المصدر، إلى أنه بعد إيداعه في السجن وضعته السلطات تحت المراقبة، مما أكد لهم عن ميولاته المتطرفة ورغبته في الالتحاق بداعش.

يشار إلى أن وزارة الداخلية الإيطالية كانت قد رحلت شهر فبراير الماضي مهاجرا مغربيا، يبلغ من العمر 27 سنة، لنفس الأسباب، كما رحلت مطلع شهر ماي الماضي مهاجرا مغربيا يبلغ من العمر 41 سنة لـ ''أسباب تتعلق بأمن الدولة'' وعملت منذ بداية السنة الجارية على ترحيل 21 شخصا من التراب الإيطالي للاشتباه في تورطهم في قضايا الإرهاب، و258 شخصا منذ يناير 2015.

 

 

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