مجلس الدوما يسمح للمشجعين المغاربة بالعودة إلى روسيا دون تأشيرة ﻿

صادق مجلس الدوما الروسي على قانون يسمح لحاملي بطاقات المشجعين بالدخول إلى روسيا دون تأشيرة حتى نهاية السنة الجارية. وعليه أصبح بإمكان آلاف المغاربة الذين رافقوا الأسود في رحلة المونديال العودة

شوف تيفي

صادق مجلس الدوما الروسي على قانون يسمح لحاملي بطاقات المشجعين بالدخول إلى روسيا دون تأشيرة حتى نهاية السنة الجارية. وعليه أصبح بإمكان آلاف المغاربة الذين رافقوا الأسود في رحلة المونديال العودة إلى روسيا دون الحاجة إلى تأشيرة دخول.

وجاء في المذكرة التوضيحية للقانون، الصادرة عن المجلس الروسي اليوم الخميس 26 يوليوز، أن مشروع القانون الاتحادي تم تحضيره على أساس تجربة إيجابية لاستضافة كأس العالم 2018 ، وينص على تمديد فترة التأشيرة الحرة إلى غاية 31 دجنبر 2018، للأشخاص الذين زاروا روسيا بصفة مشجعين يتوفرون على "بطاقة المشجع".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أنه من الضروري تحديث نظام التأشيرات في روسيا ،على أساس الخبرة المكتسبة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، كما دعا في اجتماع للمجلس الحكومي لشؤون الرياضة إلى استخدام هوية المشجع في المستقبل.

وأشار بوتين إلى أنه "بالاعتماد على هوية المشجع يمكن تحديث نظام التأشيرات في روسيا الذي بشكل عام يتطلب تحديثا وإزالة الحواجز والإجراءات غير المريحة للراغبين في زيارة روسيا".

يشار إلى أن روسيا استضافت في الفترة الممتدة ما بين 14 يونيو الماضي و15 يوليوز الجاري كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018 لأول مرة في تاريخها.





