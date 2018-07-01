صحافي إسرائيلي : ''حالة بوتفليقة الصحية جد متدهورة و تم نقله في سرية تامة لفرنسا'' ﻿

نشر الصحافي الإسرائيلي المعروف إيدي كوهين، عبر حسابه بموقع ''تويتر'' أمس الأربعاء 25 يوليوز، تغريدة، ادعى من خلالها أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تدهورت حالته الصحية، وقد تم نقله في سرية

''شوف تيفي''



نشر الصحافي الإسرائيلي المعروف إيدي كوهين، عبر حسابه بموقع ''تويتر'' أمس الأربعاء 25 يوليوز، تغريدة، ادعى من خلالها أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تدهورت حالته الصحية، وقد تم نقله في سرية تامة إلى فرنسا لتلقي العلاجات اللازمة.

وأوضح الصحافي الإسرائيلي أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تم نقله قبل بضع ساعات بطائرة إخلاء جوي إلى مستشفى غرونبول الفرنسي وسط تكتم شديد، مبرزا أن صحة بوتفليقة متدهورة إلا أن هناك تعتيما ونفيا وهو أمر متوقع.

وكتب كوهين في تغريدته: ''الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه تم نقله قبل بضع ساعات بطائرة إخلاء جوي إلى مستشفى غرونوبل الفرنسي. وسط تكتيم شديد ، صحته في تدهور وسط تعتيم ونفي وهذا أمر متوقع. الحكام العرب لا يمرضون ولا يموتون. نتمنى الشفاء العاجل للرئيس بوتفليقة''.



وعلاقة بالموضوع، أكد موقع ''الجزائر تايمز'' أن ''بوتفليقة'' يعاني من مشاكل صحية عديدة أقعدته عن الحركة منذ 6 سنوات، ويسير في الوقت الحالي على كرسي متحرك، لكنه ترشح برغم ذلك لولاية رئاسية رابعة في الانتخابات التي جرت في أبريل 2014، مشيرا إلى أن بوتفليقة الذي ينوي الترشح لولاية رئاسية خامسة كي يكمل ربع قرن في الحكم، أقعده المرض عن ممارسة مهامه منذ 6 سنوات، وكانت آخر مرة خاطب فيها شعبه مباشرة كانت قبل 6 سنوات عام 2012، وتنوب صورته عنه في حفلات التكريم، الأمر الذي أثار موجة غضب كبيرة بين الجزائريين بمواقع التواصل.