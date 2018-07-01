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المجلس الحكومي يصادق على مرسوم متعلق بمنح التعليم العالي بزيادة خمسين في المئة

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 19:29 المجلس الحكومي يصادق على مرسوم متعلق بمنح التعليم العالي بزيادة خمسين في المئة | بوليتيك
المجلس الحكومي يصادق على مرسوم متعلق بمنح التعليم العالي بزيادة خمسين في المئة
أكد الخلفي أن المجلس الحكومي صادق يومه الخميس على مرسوم متعلق بمنح التعليم العالي، والذي حدد بدوره سن الطلبة الذين سيستفدون من هذه المنح، حيث تم تحديد سن 26 في الإجازة، و30 في الماستر و40 بالنسبة لسلك

شوف تيفي

أكد الخلفي أن المجلس الحكومي صادق يومه الخميس على مرسوم متعلق بمنح التعليم العالي، والذي حدد بدوره سن الطلبة الذين سيستفدون من هذه المنح، حيث تم تحديد سن 26 في الإجازة، و30 في الماستر و40 بالنسبة لسلك الدكتوراه.

وأبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة الناطق الرسمي باسم الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان خلال الندوة التي عقبت المجلس الحكومي، أن المرسوم حدد بدقة المعايير الاجتماعية والعلمية التي ستخول للطالب أن يستفيد من المنحة، مبرزا أن الطلبة الذين يبعد مقر سكناهم ب220 كيلومترا عن الجامعة، هم فقط الذين سيستفدون من المنحة.

وزاد الخلفي أن هذه المنح عرفت زيادة قدرت بخمسين في المئة ، حيث بلغ قدر المنحة في الإجازة 6334 درهم سنويا، الماستر أزيد من 7000 درهم، وقدر الخلفي منحة الدكتوراه ب 1000درهم شهريا ولكن لمن لم يتجاوز عمره 40 عاما.

 

 

 

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شوف تيفي الخلفي البرلمان المجلس الحكومي الاجازة المنح

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