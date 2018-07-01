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المغرب يعزز قوته العسكرية بمدرعات فرنسية ودبابات وصورايخ أمريكية

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 19:17 المغرب يعزز قوته العسكرية بمدرعات فرنسية ودبابات وصورايخ أمريكية | بوليتيك
المغرب يعزز قوته العسكرية بمدرعات فرنسية ودبابات وصورايخ أمريكية
قام المغرب مؤخرا، باقتناء مدرعات من نوع ''فاب'' (VAB) فرنسية الصنع، ودبابات ''أبرامز'' الأمريكية، كما يتفاوض للحصول على مروحيات متطورة من نوع ''أباتشي'' أمريكية الصنع، وفي انتظار وصول صواريخ متقدمة يتم

"شوف تيفي"

 

قام المغرب مؤخرا، باقتناء مدرعات من نوع "فاب" (VAB) فرنسية الصنع، ودبابات "أبرامز" الأمريكية، كما يتفاوض للحصول على مروحيات متطورة من نوع "أباتشي" أمريكية الصنع، وفي انتظار وصول صواريخ متقدمة يتم تركيبها على مقاتلات "إف 16"، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة أنباء تركية خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت وكالة الأناضول التركية أن خبراء مغاربة، قالوا في أحاديث منفصلة لها، إن اقتناء بلادهم لتلك الأسلحة تمليه التحديات الأمنية سواء الداخلية أو الخارجية التي تواجه المغرب، لاسيما المتعلقة بتأمين الحدود في ظل استمرار غياب الاستقرار في دول مجاورة، فضلا عن مواجهة الإرهاب، والتصدي للمحاولات الانفصالية التي تقودها جبهة "البوليساريو" في الصحراء المغربية.

وأشارت الوكالة المذكورة إلى أنه وحسب تقارير إعلامية محلية، فإن المغرب اقتنى مؤخرا، عددا من الأسلحة المتطورة، ويتعلق الأمر بمدرعات من نوع "فاب" (VAB) فرنسية الصنع، ويتفاوض للحصول على مروحيات متطورة من نوع "أباتشي" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى حصوله على دبابات "أبرامز" الأمريكية، في انتظار وصول صواريخ متقدمة يتم تركيبها على مقاتلات "إف 16".

وأبرز المصدر ذاته أن المغرب لا يمكن النظر لتطويره لأسلحته، دون الأخذ في الحسبان سباق التسلح مع الجزائر أكبر مستورد للسلاح في إفريقيا، مشيرة إلى أن المحلل السياسي المغربي خالد الشيات، أكد أن المغرب يسعى إلى الحفاظ على توازن القوى مع الجزائر، حيث يسعى البلدان إلى اقتناء أسلحة متطورة، وذلك في إطار استمرار قضية الصحراء، مضيفا أن الجزائر تدعم جبهة "البوليساريو" ولا يمكن لبلاده أن تنظر إلى الأمر بشكل عادي.
وقال الخبير المغربي في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، عبد الرحمن المكاوي، إن محاربة الانفصال في إشارة لجبهة "البوليساريو"، تقف على رأس المساعي المغربية لتطوير ترسانة الأسلحة.



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