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نقابة الصحة تخوض اعتصاما إنذاريا بمقر المندوبية بتازة احتجاجا على سوء التسيير

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 18:52 نقابة الصحة تخوض اعتصاما إنذاريا بمقر المندوبية بتازة احتجاجا على سوء التسيير | مجتمع
نقابة الصحة تخوض اعتصاما إنذاريا بمقر المندوبية بتازة احتجاجا على سوء التسيير
يخوض المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة، بتازة اعتصاما إنذاريا لمدة 48 ساعة، يومي الخميس والجمعة 26-27 يوليوز 2018، بمقر مندوبية الصحة.

شوف تيفي:جمال الديابي

 

يخوض المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة، بتازة اعتصاما إنذاريا لمدة 48 ساعة، يومي الخميس والجمعة 26-27 يوليوز 2018، بمقر مندوبية الصحة.

ويأتي هذا الاعتصام الإنذاري، وفق بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الخميس، بعد تداول "المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بتازة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل" في "مجمل القضايا والتطورات الخطيرة التي آلت إليها الأوضاع بالمندوبية الإقليمية للصحة بتازة، والتي اثبت المندوب فشله الذريع في حلها".

كما عبر المكتب الإقليمي للنقابة، في ذات البلاغ، عن أسفه "لحال تسيير الشأن الصحي بالإقليم بعد تخلي مندوب وزارة الصحة بإقليم تازة، عن مسؤولياته الإدارية وانكبابه على نصب الفخاخ لكل من خالفه الرأي، مجندا وراءه أحد "خفافيش الظلام" التي تعمل فقط بالليل من أجل حياكة الدسائس و خلق البلبلة و نشر المكائد التي من شأنها تعطيل الحوار الجاد و المسؤول؛ بدل تحسين وضعية الأطر الصحية و الرفع من جودة العرض و الخدمات الصحية بالإقليم و كذا الانكباب على الملف المطلبي الذي طرحته نقابتنا وما زال يراوح مكانه منذ 30 دجنبر 2017" يؤكد البلاغ.

وأضاف ذات البلاغ، أنه "أمام هذه الوضعية التي لم تعد تطاق لا يسعنا في المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (ف د ش) بتازة إلا أن نرفض تعريض مناضلينا لانتقالات تعسفية الهدف منها ترهيب الموظفين من الانخراط في العمل النقابي."

كما عبرت النقابة عن "استنكارها إعفاء بعض الموظفين من المهام الموكولة إليهم بدون سبب و بدون سابق إعلام، وندين بشدة الحملة المغرضة التي يتعرض لها موظفو مركز تصفية الدم بالمستشفى الإقليمي ، و التي ينسج خيوطها مديره في الديوان المستفيد من كل أشكال الريع الإداري".

ودعت النقابة وزارة الصحة إلى "فتح تحقيق في موضوع الاختلالات الادارية و المالية للسيد المندوب طبقا للقوانين الجاري بها العمل".



 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تازة نقابة الصحة اعتصام إنذاري مقر المندوبية احتجاج التسيير جمال الديابي

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