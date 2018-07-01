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حادثة سير مروعة ببني ملال والحصيلة مصرع طفل وإصابة آخرين

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 18:28 حادثة سير مروعة ببني ملال والحصيلة مصرع طفل وإصابة آخرين | حوادث و حقوق
حادثة سير مروعة ببني ملال والحصيلة مصرع طفل وإصابة آخرين
شهدت الطريق الرابطة بين بني ملال وسوق السبت على مستوى منطقة تاكوني، قبل قليل من يومه الخميس 26 يوليوز، وقوع حادثة سير مروعة، تتمثل في اصطدام سيارتين خفيفتين ما خلف مصرع قاصر، وإصابة خمسة آخرين.

"شوف تيفي"

شهدت الطريق الرابطة بين بني ملال وسوق السبت على مستوى منطقة تاكوني، قبل قليل من يومه الخميس 26 يوليوز، وقوع حادثة سير مروعة، تتمثل في اصطدام سيارتين خفيفتين ما خلف مصرع قاصر، وإصابة خمسة آخرين.

وحسب مصادر محلية فإن السرعة المفرطة قد تكون سببا في وقوع هذه الفاجعة الطرقية، مشيرة إلى أن السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي ، حلت بمكان الحادث، وعاينت حجم الخسائر البشرية والمادية، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.


وأكدت المصادر ذاتها أن المصابين، تم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي ببني ملال لتلقي الإسعافات الضرورية، بينما تم وضع جثة الهالك بمستودع الأموات.

 

‫شوف تيفي

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