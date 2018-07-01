بعد سجنه.. خلاف و عراك عائلي يُــفجر كواليس مثيرة داخل عائلة بوعشرين ﻿

في جديد قضية الصحفي توفيق بوعشرين المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاتجار في البشر، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن زوجة بوعشرين و شقيقته دخلتا في خلاف كبير حيث وصل بهما الأمر إلى درجة التشابك بالأيدي

شـــوف تيفي:

في جديد قضية الصحفي توفيق بوعشرين المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاتجار في البشر، علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن زوجة بوعشرين و شقيقته دخلتا في خلاف كبير حيث وصل بهما الأمر إلى درجة التشابك بالأيدي وتبادل الشتائم و هما في طريقهما لزيارته بسجن عين البرجة بالدار البيضاء.

فحسب نفس المصادر، تعود أسباب الخلاف إلى الطريقة التي تسير بها زوجة بوعشرين الملف، و التي دأبت على إغداق المال على كل من وعدها بتقديم المساعدة لزوجها، كما هو شأن المحامي البريطاني رودني ديكسون و أحمد بن الصديق واللذان اتخذا من هذا الملف تجارة لا تبور.

و تقول مصادرنا أن عائلة بوعشرين لم تجد بُدّا من البحث عن تدويل للقضية عبر محاولة طرق أبواب ممثلية الأمم المتحدة بجنيف، و هي المساعي التي تقوم بها الآن زوجة بوعشرين رفقة أخيه من أجل الطيران إلى سويسرا بغية اقحام هذه المؤسسة الدولية في ملف لم يعد الحسم فيه سوى مسألة وقت لاغير و ذلك بعد العزلة التي أصبح يعيشها توفيق بوعشرين، المتابع بتهم ثقيلة، خاصة بعد الانسحاب الجماعي لأعضاء هيئة دفاعه.

و زادت مصادرنا،أن ما زاد الطين بلة و ضيَّق الخناق على عائلة بوعشرين و أصابها في مقتل هو الرسالة التضامنية التي بعثت بها الفيدرالية الدولية للصحفيين إلى ضحايا بوعشرين و التي حسب، مصادر مطلعة، بعثرت أوراق العائلة .