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بعد سجنه.. خلاف و عراك عائلي يُــفجر كواليس مثيرة داخل عائلة بوعشرين

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 18:24 بعد سجنه.. خلاف و عراك عائلي يُــفجر كواليس مثيرة داخل عائلة بوعشرين | مجتمع
بعد سجنه.. خلاف و عراك عائلي يُــفجر كواليس مثيرة داخل عائلة بوعشرين
في جديد قضية الصحفي توفيق بوعشرين المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاتجار في البشر، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن زوجة بوعشرين و شقيقته دخلتا في خلاف كبير حيث وصل بهما الأمر إلى درجة التشابك بالأيدي

شـــوف تيفي:

 

في جديد قضية الصحفي توفيق بوعشرين المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاتجار في البشر، علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن زوجة بوعشرين و شقيقته دخلتا في خلاف كبير حيث وصل بهما الأمر إلى درجة التشابك بالأيدي وتبادل الشتائم و هما في طريقهما لزيارته بسجن عين البرجة بالدار البيضاء.

فحسب نفس المصادر، تعود أسباب الخلاف إلى الطريقة التي تسير بها زوجة بوعشرين الملف، و التي دأبت على إغداق المال على كل من وعدها بتقديم المساعدة لزوجها، كما هو شأن المحامي البريطاني رودني ديكسون و أحمد بن الصديق واللذان اتخذا من هذا الملف تجارة لا تبور.

و تقول مصادرنا أن عائلة بوعشرين لم تجد بُدّا من البحث عن تدويل للقضية عبر محاولة طرق أبواب ممثلية الأمم المتحدة بجنيف، و هي المساعي التي تقوم بها الآن زوجة بوعشرين رفقة أخيه من أجل الطيران إلى سويسرا بغية اقحام هذه المؤسسة الدولية في ملف لم يعد الحسم فيه سوى مسألة وقت لاغير و ذلك بعد العزلة التي أصبح يعيشها توفيق بوعشرين، المتابع بتهم ثقيلة، خاصة بعد الانسحاب الجماعي لأعضاء هيئة دفاعه.

و زادت مصادرنا،أن ما زاد الطين بلة و ضيَّق الخناق على عائلة بوعشرين و أصابها في مقتل هو الرسالة التضامنية التي بعثت بها الفيدرالية الدولية للصحفيين إلى ضحايا بوعشرين و التي حسب، مصادر مطلعة، بعثرت أوراق العائلة .

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب بوعشرين سجن تهم ثقيلة

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