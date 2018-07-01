توقف حركة السير بالطريق بين الفنيدق وباب سبتة يزيد من معاناة أفراد الجالية المغربية ﻿

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الطريق الرابطة بين الفنيدق وباب سبتة، تعرف في هذه اللحظات من يومه الخميس 26 يوليوز، اختناقا مروريا، حيث توقفت حركة السير بحوالي 3 كليومترات.



أكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن الطريق الرابطة بين الفنيدق وباب سبتة، تعرف في هذه اللحظات من يومه الخميس 26 يوليوز، اختناقا مروريا، حيث توقفت حركة السير بحوالي 3 كليومترات.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الاختناق المروري، تسبب في معاناة أفراد الجالية المغربية وأيضا المواطنين الراغبين في الولوج إلى سبتة المحتلة، مشيرا إلى أن توقف حركة السير، أثار استياءَ وغضبَ جميع الحاضرين بعين المكان.



وأشار ذات المصدر إلى أن الإشكال الواقع بالطريق بين الفنيدق وباب سبتة، مازال مستمرا إلى حدود الساعة ولم يتم بعد القيام بأي تدخل لإنهاء معاناة السائقين.



