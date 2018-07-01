 توقف حركة السير بالطريق بين الفنيدق وباب سبتة يزيد من معاناة أفراد الجالية المغربية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حادثة سير مروعة ببني ملال والحصيلة مصرع طفل وإصابة آخرين | حوادث و حقوق

حادثة سير مروعة ببني ملال والحصيلة مصرع طفل وإصابة آخرين

بعد سجنه.. خلاف و عراك عائلي يُــفجر كواليس مثيرة داخل عائلة بوعشرين | مجتمع

بعد سجنه.. خلاف و عراك عائلي يُــفجر كواليس مثيرة داخل عائلة بوعشرين

توقف حركة السير بالطريق بين الفنيدق وباب سبتة يزيد من معاناة أفراد الجالية المغربية | حوادث و حقوق

توقف حركة السير بالطريق بين الفنيدق وباب سبتة يزيد من معاناة أفراد الجالية المغربية

سائق شاحنة محملة بالمخدرات يطلق الرصاص على مصالح الدرك الملكي بتيفلت | حوادث و حقوق

سائق شاحنة محملة بالمخدرات يطلق الرصاص على مصالح الدرك الملكي بتيفلت

عـــاجل إنا لله و إنا إليه راجعون:وفاة زوجة الفنان عبد العظيم الشناوي | ثقافة و فنون

عـــاجل ''إنا لله و إنا إليه راجعون'':وفاة زوجة الفنان عبد العظيم الشناوي

مجموعة ألزا – سيتي بيس تحدد ثمن الرحلة في مبلغ 5 دراهم بالرباط | اقتصاد

مجموعة ''ألزا – سيتي بيس'' تحدد ثمن الرحلة في مبلغ 5 دراهم بالرباط

بلغة الأرقـــام .. هــذه حصيلة البرلمان خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية الأخيرة | بوليتيك

بلغة الأرقـــام .. هــذه حصيلة البرلمان خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية الأخيرة

أوجار: ولوج المرأة إلى مهنة عدل يشكل مرحلة جديدة في تاريخ التوثيق العدلي بالمغرب | بوليتيك

أوجار: ''ولوج المرأة إلى مهنة عدل يشكل مرحلة جديدة في تاريخ التوثيق العدلي بالمغرب ''

دراسة علمية حديثة تؤكد أن تدخين القنب الهندي يؤذي المخ ويضر بالذاكرة | مجتمع

دراسة علمية حديثة تؤكد أن تدخين ''القنب الهندي'' يؤذي المخ ويضر بالذاكرة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

توقف حركة السير بالطريق بين الفنيدق وباب سبتة يزيد من معاناة أفراد الجالية المغربية

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 18:18 توقف حركة السير بالطريق بين الفنيدق وباب سبتة يزيد من معاناة أفراد الجالية المغربية | حوادث و حقوق
توقف حركة السير بالطريق بين الفنيدق وباب سبتة يزيد من معاناة أفراد الجالية المغربية
أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الطريق الرابطة بين الفنيدق وباب سبتة، تعرف في هذه اللحظات من يومه الخميس 26 يوليوز، اختناقا مروريا، حيث توقفت حركة السير بحوالي 3 كليومترات.
 

أكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن الطريق الرابطة بين الفنيدق وباب سبتة، تعرف في هذه اللحظات من يومه الخميس 26 يوليوز، اختناقا مروريا، حيث توقفت حركة السير بحوالي 3 كليومترات.
 
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الاختناق المروري، تسبب في معاناة أفراد الجالية المغربية وأيضا المواطنين الراغبين في الولوج إلى سبتة المحتلة، مشيرا إلى أن توقف حركة السير، أثار استياءَ وغضبَ جميع الحاضرين بعين المكان.

وأشار ذات المصدر إلى أن الإشكال الواقع بالطريق بين الفنيدق وباب سبتة، مازال مستمرا إلى حدود الساعة ولم يتم بعد القيام بأي تدخل لإنهاء معاناة السائقين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي باب سبتة الفنيدق الجالية المغربية حركة السير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حادثة سير مروعة ببني ملال والحصيلة مصرع طفل وإصابة آخرين | حوادث و حقوق

حادثة سير مروعة ببني ملال والحصيلة مصرع طفل وإصابة آخرين

سائق شاحنة محملة بالمخدرات يطلق الرصاص على مصالح الدرك الملكي بتيفلت | حوادث و حقوق

سائق شاحنة محملة بالمخدرات يطلق الرصاص على مصالح الدرك الملكي بتيفلت

انطلاق أولى جلسات محاكمة المتزوجة المتابعة بتهمة الخيانة الزوجية وعشيقها بإمنتانوت | حوادث و حقوق

انطلاق أولى جلسات محاكمة المتزوجة المتابعة بتهمة الخيانة الزوجية وعشيقها بإمنتانوت

أستاذ في طور التكوين بعد اقناعه يعدل عن محاولة الانتحار وسط مركز تربوي بفاس | حوادث و حقوق

أستاذ في طور التكوين بعد اقناعه يعدل عن محاولة الانتحار وسط مركز تربوي بفاس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بسبب الإرث..خويا دعاني و منين حكمات المحكمة لصــالحي هاشنو دارليا (نداء مؤثر) | حالة خاصة
منذ 4 دقائق

بسبب الإرث..خويا دعاني و منين حكمات المحكمة لصــالحي هاشنو دارليا (نداء مؤثر)

نداء من زاكــورة..بسبب خلاف شخصي قطعو عليه الماء من دارو | حالة خاصة

نداء من زاكــورة..بسبب خلاف شخصي قطعو عليه الماء من دارو

القصــة الكاملة حول اعتداء وحش آدمي على مسن و زوجته باشتوكةعلى لسان ابنة الضحايا..دخل عليهم عريان ضربهم و كلا اللحم و الدلاح | خارج البلاطو

القصــة الكاملة حول اعتداء وحش آدمي على مسن و زوجته باشتوكةعلى لسان ابنة الضحايا..دخل عليهم عريان ضربهم و كلا اللحم و الدلاح

غير متوقع:أول خروج إعلامي لطليقة الوحش الآدمي اللي تْـعدى على مسنة و راجلها باشتوكة: كايجيب السكايرة و يقوليا شطحي معاهم وأنا حاملة | خارج البلاطو

غير متوقع:أول خروج إعلامي لطليقة الوحش الآدمي اللي تْـعدى على مسنة و راجلها باشتوكة: كايجيب السكايرة و يقوليا شطحي معاهم وأنا حاملة

﻿

آخر المستجدات

حادثة سير مروعة ببني ملال والحصيلة مصرع طفل وإصابة آخرين | حوادث و حقوق
منذ 16 دقيقة

حادثة سير مروعة ببني ملال والحصيلة مصرع طفل وإصابة آخرين

بعد سجنه.. خلاف و عراك عائلي يُــفجر كواليس مثيرة داخل عائلة بوعشرين | مجتمع

بعد سجنه.. خلاف و عراك عائلي يُــفجر كواليس مثيرة داخل عائلة بوعشرين

توقف حركة السير بالطريق بين الفنيدق وباب سبتة يزيد من معاناة أفراد الجالية المغربية | حوادث و حقوق

توقف حركة السير بالطريق بين الفنيدق وباب سبتة يزيد من معاناة أفراد الجالية المغربية

سائق شاحنة محملة بالمخدرات يطلق الرصاص على مصالح الدرك الملكي بتيفلت | حوادث و حقوق

سائق شاحنة محملة بالمخدرات يطلق الرصاص على مصالح الدرك الملكي بتيفلت

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.