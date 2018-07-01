 مجموعة ''ألزا – سيتي بيس'' تحدد ثمن الرحلة في مبلغ 5 دراهم بالرباط ﻿
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مجموعة ''ألزا – سيتي بيس'' تحدد ثمن الرحلة في مبلغ 5 دراهم بالرباط

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 17:33 مجموعة ألزا – سيتي بيس تحدد ثمن الرحلة في مبلغ 5 دراهم بالرباط | اقتصاد
مجموعة ''ألزا – سيتي بيس'' تحدد ثمن الرحلة في مبلغ 5 دراهم بالرباط
أعلنت مؤسسة العاصمة عقب تصويتها بالإجماع على اتفاقية التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري بواسطة الحافلات بالرباط سلا الصخيرات تمارة والمناطق المجاورة عن تعريفات التذاكر والانخراطات التي سيتم

شوف تيفي

 

أعلنت مؤسسة العاصمة عقب تصويتها بالإجماع على اتفاقية التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري بواسطة الحافلات بالرباط سلا الصخيرات تمارة والمناطق المجاورة عن تعريفات التذاكر والانخراطات التي سيتم تطبيقها ابتداء من شروع مجموعة الزا- سيتي بيس في تدبير المرفق .

وقد تم تحديد مبلغ 5 دراهم كثمن التذكرة لكل رحلة خلال السنوات الأربع الأولى من انطلاق الاستغلال تليها مراجعات مع بداية السنة الخامسة والتاسعة ضمن عقد يمتد على مدى 15 سنة قابلة للتمديد لمدة 7 سنوات إضافية .

وحسب العطيات المتداولة فستكون الانطلاقة بأسطول حافلات يبلغ 350 حافلة ، وسيرتفع هذا العدد إلى 430 حافلة خلال السنة الثامنة . ويضاف إلى هذا الأسطول حوالي 100 حافلة التزمت مؤسسة العاصمة بدعم الأسطول بها بغلاف مالي يناهز 15 مليار سنتيم ليبلغ العدد الإجمالي للحافلات 530 حافلة تدريجيا .

ومن المنتظر أن تعتمد مجموعة ألزا – سيتي بيس على التكنولوجيا الحديثة و على تقنيات متطورة في التدبير ستمكن من استقطاب المرتفقين بفضل جودة الخدمات بالإضافة إلى تحول النقل إلى متعدد الوسائط عبر العمل على تخصيص تذكرة موحدة للحافلات والترامواي .

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