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بلغة الأرقـــام .. هــذه حصيلة البرلمان خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية الأخيرة

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 17:08 بلغة الأرقـــام .. هــذه حصيلة البرلمان خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية الأخيرة | بوليتيك
بلغة الأرقـــام .. هــذه حصيلة البرلمان خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية الأخيرة
أكد الحبيب المالكي وهو يقدم حصيلة الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية، أن مجلس النواب يتطلع لتفهم الحكومة والحوار معها، وعلى تقدير الأهمية القصوى التي تكتسيها المبادرات

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أكد الحبيب المالكي وهو يقدم حصيلة الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية، أن مجلس النواب يتطلع لتفهم الحكومة والحوار معها، وعلى تقدير الأهمية القصوى التي تكتسيها المبادرات التشريعية في إثراء التشريع الوطني، وتسريع وتيرته مما ينبغي معه التجاوب مع المبادرات التشريعية للمجلس على أساس ما يكفله الدستور ومبدأ التعاون وتكامل السلط.

وأضـــاف الحبيب المالكي في ندوة صحفية صبيحة يومه الخميس بالبرلمان أن مجلس النواب يخصص 50 بالمائة من عمله للمجال الرقابي، والنصف الباقي يخصص للعمل التشريعي، مشيرا إلى أن عدد مقترحات القوانين التي تقدمت بها الفرق والمجموعات النيابية والمحالة على اللجان الدائمة، بلغت 82 مقترح قانون، مشددا على أهمية المبادرة التشريعية بالنسبة لأعضاء مجلس النواب.

وزاد أن حصيلة المجلس أيضا نوعية ، من حيث قيمة النصوص المصادق عليها ، والبالغ عددها 34 بين مشروع ومقترح ، منها 29 مشروع قانون وخمس مقترحات قوانين ليبلغ بذلك عدد النصوص التي صادق عليها المجلس خلال السنة التشريعية 65 نصا، منها نصان خلال الدورة الاستثنائية.

واسترسل المالكي أن الأمر يتعلق بعدد من النصوص التشريعية المؤسسة ، كما هو الحال بالنسبة لمشروع القانون المتعلق ببنك المغرب ومشروع القانون المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها ، ومشروع القانون المتعلق بمؤسسة الوسيط وذلك المتلعق بمدونة التجارة وغيرها، ويتعلق الأمر بنصوص تكفل التأطير القانوني لعصرنة الاقتصاد والخدمات والنظام النقدي الوطني وتستشرف مستقبل قطاعات واحدة ومفتوحة على العالم .

هــذا وبلغ عدد مقترحات القوانين التي تقدمت بها الفرق والمجموعات النيابية والمحالة على اللجان الدائمة، 82 مقترح قانون، وأعضاء المجلس تقدموا بـ 570 تعديلا على مشاريع القوانين المصادق عليها خلال الدورة الحالية قبلت الحكومة 188 منها ، أي بنسبة 33 فالمئة .

 

 

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