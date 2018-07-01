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دراسة علمية حديثة تؤكد أن تدخين ''القنب الهندي'' يؤذي المخ ويضر بالذاكرة

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 16:24 دراسة علمية حديثة تؤكد أن تدخين القنب الهندي يؤذي المخ ويضر بالذاكرة | مجتمع
دراسة علمية حديثة تؤكد أن تدخين ''القنب الهندي'' يؤذي المخ ويضر بالذاكرة
أكدت دراسة علمية حديثة، أشرف على إنجازها باحثون وعلماء أمريكيون أن تدخين الحشيش ''القنب الهندي'' يمكن أن يؤذي المخ ويضر بالذاكرة.

''شوف تيفي''

أكدت دراسة علمية حديثة، أشرف على إنجازها باحثون وعلماء أمريكيون أن تدخين الحشيش ''القنب الهندي'' يمكن أن يؤذي المخ ويضر بالذاكرة.


وحسب ما كشفت عنه صحيفة ''ديلى ميل'' البريطانية، خلال الأسبوع الجاري، فقد أظهرت التجارب التي أجريت على الفئران أن الأشخاص الذين تعرضوا للحشيش على المدى الطويل يعانون من ضعف كبير في الذاكرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدراسة أكدت على أن فحوصات الدماغ، أظهرت تسبب الحشيش في توقف السيطرة على مناطق الذاكرة الحيوية في المخ التي تتواصل مع بعضها البعض، مذكرة أن العلماء حذروا من أن تدخين الحشيش يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الصحة العقلية ، مثل مرض انفصام الشخصية، كما أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يقلل أيضا من الخلايا المرتبطة بالذاكرة في الدماغ ، وأبرزها الحصين.

 

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المغرب شوف تيفي العلماء الحشيش القنب الهندي تدخين

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