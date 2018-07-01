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البيجيدي يوجه رسائل مشفرة للاستقلال بالتحالف مع الأحرار للاستمرار في تسيير جماعة أولاد برحيل

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 16:15 البيجيدي يوجه رسائل مشفرة للاستقلال بالتحالف مع الأحرار للاستمرار في تسيير جماعة أولاد برحيل | بوليتيك
البيجيدي يوجه رسائل مشفرة للاستقلال بالتحالف مع الأحرار للاستمرار في تسيير جماعة أولاد برحيل
كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن حزب العدالة والتنمية سيستمر في تسيير جماعة ''أولاد برحيل'' الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم تارودانت إلى غاية نهاية الولاية الانتخابية 2021/2015 تحت قيادة ''عبد

شوف تيفي:تارودانت

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة "شوف تيفي"، أن حزب العدالة والتنمية سيستمر في تسيير جماعة "أولاد برحيل" الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم تارودانت إلى غاية نهاية الولاية الانتخابية 2021/2015 تحت قيادة "عبد العزيز أمجان" بالرغم من الخسارة المدوية التي لحقت بالبيجيدي في الانتخابات التكميلية الجزئية المقامة بذات الجماعة قبل أسبوع، إثر تقديم حوالي 13 من الأعضاء لاستقالتهم.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن فريق البيجيدي بالرغم من توفره على 12 مستشارا فقط من أصل 27 المشكلة للمجلس الجماعي لجماعة أولاد برحيل على خلفية خسارته للانتخابات الجزئية التكميلية التي أجريت يوم 19 يوليوز الجاري فإنه سيظل في دفة الحكم وسيسير شؤون الجماعة بعد دخوله في تحالف مع العضوين المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمام حزب الإستقلال الذي تمكن من الظفر ب 13 مقعدا المتبارى عنها ، فسيستمر في التسيير بعد تأكيد تحالفهم مع العضوين المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار .

وفي هذا الصدد أوضح رئيس المجلس الجماعي لأولاد برحيل، أن حزب البيجيدي مستمر في تسيير أمور الجماعة حتى نهاية الولاية والحزب هو الذي وضع برنامج العمل، وسيسهر على تنفيذه حتى النهاية، وساهم في تحقيق عدد من الإنجازات.

وأبرز رئيس المجلس الجماعي أن أداء المجلس لم يتأثر بأي شيء بعد تقديم 13 عضوا لاستقالتهم بل مازال يواصل تنفيذ جملة من الأهداف المرسومة ضمن خطة العمل على الرغم من الإكراهات الموجودة وفي ظل معارضة من الداخل والخارج والظرفية السياسية التي لم تكن مسعفة.

يشار أن حزب العدالة والتنمية خسر جل المقاعد المتبارى بشأنها في الانتخابات الجزئية والتكميلية التي أجريت بجماعة أولاد برحيل إقليم تارودانت يوم 19 يوليوز الماضي، والبالغ عددها 13 مقعدا والتي تمكن حزب الاستقلال من الظفر بها، وجاء هذا إثر تقديم 11 عضوا من فريق العدالة و التنمية بالإضافة لعضوين من الاستقلال للاستقالة من عضوية المجلس الجماعي في وقت سابق، بعد احتجاجهم على التسيير داخل دواليب الجماعة.

 

‫شوف تيفي

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