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الأمم المتحدة ترفض طلب اعتماد منظمة غير حكومية مزعومة داعمة ''للبوليساريو''

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 16:13 الأمم المتحدة ترفض طلب اعتماد منظمة غير حكومية مزعومة داعمة للبوليساريو | بوليتيك
الأمم المتحدة ترفض طلب اعتماد منظمة غير حكومية مزعومة داعمة ''للبوليساريو''
طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، أول أمس الثلاثاء بالإجماع، طلب اعتماد المنظمة غير الحكومية الداعمة للبوليساريو ''المكتب الدولي لاحترام حقوق الإنسان في الصحراء''، مستجيبا

شوف تيفي:

طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، أول أمس الثلاثاء بالإجماع، طلب اعتماد المنظمة غير الحكومية الداعمة للبوليساريو ''المكتب الدولي لاحترام حقوق الإنسان في الصحراء''، مستجيبا بذلك لتوصية للجنة المنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة بسحب طلب الاعتماد هذا.

وكانت هذه المنظمة غير الحكومية قدمت سنة 2010، طلب اعتماد لدى لجنة المنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة، التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، لتمكينها من المشاركة في اجتماعات مختلف الهيئات الأممية.

وقد تحرك المغرب على الفور ليكشف لأعضاء اللجنة الأهداف الحقيقية لهذه المنظمة، التي لا تتوفر فيها أي صفة من صفات منظمة حقوقية، بل، على العكس، يتعلق الأمر بهيئة سياسية تنشط حصرا ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية وتخدم مصالح ''البوليساريو'' بشكل مباشر.

وقد وجه أعضاء لجنة المنظمات غير الحكومية، طوال ثماني سنوات، أسئلة لهذه المنظمة الوهمية بشأن جوانب عدة متعلقة بأنشطتها. ونظرا لعدم تلقيهم إجابات مرضية على أسئلتهم، لم يكن أمام أعضاء اللجنة من خيار سوى تقديم توصية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بسحب هذا الطلب.

ويمثل هذا القرار، الصادر عن هيئة أممية رئيسية، ضربة قوية ''للبوليساريو'' ومناصريها، والذين يحاولون، بشتى الوسائل، توظيف جانب حقوق الإنسان للمس بالمغرب وبوحدته الترابية.

 

 

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شوف تيفي المغرب الأمم المتحدة طلب اعتماد منظمة غير حكومية مزعومة داعمة

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