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انطلاق أولى جلسات محاكمة المتزوجة المتابعة بتهمة الخيانة الزوجية وعشيقها بإمنتانوت

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 15:27 انطلاق أولى جلسات محاكمة المتزوجة المتابعة بتهمة الخيانة الزوجية وعشيقها بإمنتانوت | حوادث و حقوق
انطلاق أولى جلسات محاكمة المتزوجة المتابعة بتهمة الخيانة الزوجية وعشيقها بإمنتانوت
انطلقت اليوم الخميس بالمحكمة الابتدائية لإمنتانوت أولى جلسات محاكمة السيدة الأربعينية المتزوجة رفقة شاب عشريني، سبق وأن جرى ضبطهما بين أحضان بعضهما البعض بأحد المنازل بجماعة ''ادويران''.

شوف تيفي:إمنتانوت

انطلقت اليوم الخميس بالمحكمة الابتدائية لإمنتانوت أولى جلسات محاكمة السيدة الأربعينية المتزوجة رفقة شاب عشريني، سبق وأن جرى ضبطهما بين أحضان بعضهما البعض بأحد المنازل بجماعة "ادويران".

ومثل اليوم المشتبه بهما أمام الغرفة الجنحية بابتدائية إمنتانوت في حالة اعتقال بعد استقدامهما من السجن المحلي بالأوداية، الذي تم إيداعهما به منذ يوم الإثنين الماضي من طرف وكيل الملك بذات المحكمة إثر متابعتهما بتهمة الخيانة الزوجية والفساد والمشاركة.

وتعود فصول القضية إلى نهاية الأسبوع الماضي بعدما توصلت مصالح الدرك الملكي بمركز "مجاط" بإخبارية من زوج الموقوفة، والذي نصب كمينا لها ليلة كاملة، حيث تعقب تحركات عشيق زوجته العازب والمزداد سنة 1989 بدوار "ألغاس" جماعة ادويران، إلى أن ولج منزله الذي تقطن به زوجته رفقة أبنائه الأربعة، وبعد ساعات أشعر عون السلطة بالدوار المذكور بالواقعة ليربط الاتصال بدوره بعناصر الدرك، الذين هرعوا لعين المكان، وبأمر من النيابة العامة المختصة تمت مداهمة المنزل حيث كانت المفاجأة صادمة بعد العثور على العشيقين في أوضاع حميمية جد مخلة بالحياء، ليجري القبض على السيدة المتزوجة البالغة من العمر 41 سنة وخليلها البالغ من العمر 29 سنة .

هذا، وتم اقتياد العشيقين إلى مركز الدرك الملكي بمجاط واستدعاء زوج الموقوفة الذي كان يعيش خلافا معها منذ سنة ونصف تقريبا ولا يقطن معها ببيت الزوجية، حيث جرى الاستماع إلى المتهمين في محضر قانوني، ووضعهما رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة لدى ابتدائية إمنتانوت، قبل أن يتقرر وضعهما بسجن الأوداية، بعد مثولهما أمام وكيل الملك ومتابعتهما بتهمة الخيانة الزوجية والفساد والمشاركة.

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