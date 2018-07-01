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العثماني يعرض الخلوة الصيفية على زعماء الأغلبية لرأب الصدع..لكن بلا مجيب

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 15:02 العثماني يعرض الخلوة الصيفية على زعماء الأغلبية لرأب الصدع..لكن بلا مجيب | بوليتيك
العثماني يعرض الخلوة الصيفية على زعماء الأغلبية لرأب الصدع..لكن بلا مجيب
لخلوة بعد الجفاء، والخلوة من أجل الإصلاح، والخلوة لرأب الصدع، عناوين بارزة تصلح لوصف المخطط الذي يفكر فيه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في العطلة الحكومية والبرلمانية مباشرة

شوف تيفي

الخلوة بعد الجفاء، والخلوة من أجل الإصلاح، والخلوة لرأب الصدع، عناوين بارزة تصلح لوصف المخطط الذي يفكر فيه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في العطلة الحكومية والبرلمانية مباشرة بعد ذكرى عيد العرش، حيث أرسل في طلب زعماء الأغلبية الحكومية، حسب ما أكدته مصادر مقربة للأسبوع الصحفي ، ودعاهم إلى الاعتكاف في خلوة تضم الرؤوس المدبرة للتحالف الأغلبي، ولم يتم الإشارة إلى أين ومتى تحديدا سيكون هذا النشاط السري الذي يضرب عليه العثماني "الطم" و يعقد عليه الآمال للخروج من المأزق الحالي، خاصة مع الجفاء والتصدع الذي بات يطبع حزبي الحمامة واللامبة والذي كان عنوانه البارز الدخول في حالة من النقاش الحاد في اجتماع الأغلبية الأخير، أمور كثيرة حول الانفراد بالقرارات وخرجات إعلامية غير محسوبة مثل خرجة عبد الله بوانو حول مداخيل الشركات من أموال المحروقات وغيرها من الأمور الخلافية قد تقود إلى تشتت البيت العثماني وخروج الأغلبية من بيت الطاعة الحكومي مع الدخول السياسي القادم.

وتضيف نفس المصادر أن زعماء الأغلبية لم يردوا لحد الساعة على دعوة العثماني للخلوة، مما يرجح أن يكون الرفض هو العنوان البارز لهذه الدعوة، ودخول الحكومة في أزمة قد تحتاج هذه المرة إلى خلوة طويلة الأمد..

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شـــوف تيفي المغرب خلوة العثماني احتفالات عيد العرش

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