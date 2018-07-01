أستاذ في طور التكوين بعد اقناعه يعدل عن محاولة الانتحار وسط مركز تربوي بفاس ﻿

هدد أستاذ للتربية البدنية، يومه الخميس 26 يوليوز، بالانتحار من خلال الإلقاء بنفسه من الطابق الثاني للمركز التربوي الخاص بتكوين الأساتذة بمدينة فاس.

"شوف تيفي"

هدد أستاذ للتربية البدنية، يومه الخميس 26 يوليوز، بالانتحار من خلال الإلقاء بنفسه من الطابق الثاني للمركز التربوي الخاص بتكوين الأساتذة بمدينة فاس.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن الأستاذ حاول استفسار المركز عن الأسباب الكامنة وراء فصله بالرغم من اجتيازه لمرحلة التكوين البالغ 6 أشهر، قبل أن يعمد إلى الصعود والتهديد بالانتحار، ما جعل السلطات والمصالح الأمنية، تتدخل لإقناعه كي يتراجع عن فكرة الانتحار.

وأكد ذات المصدر أن الأستاذ وبعد إقناعه، تم إدخاله إلى أحد المكاتب بالمركز التربوي لتهدئته واستفساره عن مطالبه الخاصة، لكي يعدل عن فكرة الانتحار.