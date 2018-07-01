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بعد 20 سنة من الزواج.. بلجيكي يكتشف أن زوجته كانت رجلا

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 14:57 بعد 20 سنة من الزواج.. بلجيكي يكتشف أن زوجته كانت رجلا | منوعات
بعد 20 سنة من الزواج.. بلجيكي يكتشف أن زوجته كانت رجلا
تلقى رجل من مدينة ''آنفر'' البلجيكية، إسمه جان البالغ من العمر 64 عاما صدمة مروعة، عقب اكتشافه أن زوجته لم تكن إلا رجلا، قبل أن تجري عمليات جراحية لتتحول إلى أنثى.

شوف تيفي

تلقى رجل من مدينة "آنفر" البلجيكية، إسمه جان البالغ من العمر 64 عاما صدمة مروعة، عقب اكتشافه أن زوجته لم تكن إلا رجلا، قبل أن تجري عمليات جراحية لتتحول إلى أنثى.

وقد كانت زوجته "مونيكا "، وفق ما ذكره موقع "belg24"، امرأة شابة جميلة من أصل أندونيسي، تعمل لدى أخته مقابل استضافتها في منزلها، ولكنه بعد 20 سنة من الزواج اكتشف أنها كانت رجلا، قائلا: " لقد شعرت بأنني تعرضت للاعتداء"، وأضاف "عندما ارتبطنا في علاقة، كانت في 27 سنة من عمرها، سألتها إذا كانت ترغب في إنجاب الأطفال. وأجابت حينها أنها لا تريد. كنت سعيدًا بإجابتها لأنني كنت في سن 44 عاما وكان لدي أربعة أولاد من زيجتيْنِ سابقتيْنِ".

وتابع "لم أطرح أبدا أسئلة على نفسي. كانت تأخذ حبة منع الحمل، وتتصرف كما لو أن لديها دورتها الشهرية لقد كانت تفعل كل شيء كي تخفي الحقيقة، حتى خلال علاقاتنا، لم ألاحظ شيئا".

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