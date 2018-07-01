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ماكرون يدافع عن حارسه الشخصي المغربي وينتقد وسائل الإعلام الفرنسية

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 14:56 ماكرون يدافع عن حارسه الشخصي المغربي وينتقد وسائل الإعلام الفرنسية | دولي
ماكرون يدافع عن حارسه الشخصي المغربي وينتقد وسائل الإعلام الفرنسية
اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء وسائل الإعلام الفرنسية بأنها ''قالت الكثير من الحماقات'' بشأن قضية بينالا، وذلك على هامش لقاء مع أنصاره في جنوب غرب فرنسا.

"شوف تيفي"

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء وسائل الإعلام الفرنسية بأنها "قالت الكثير من الحماقات" بشأن قضية بينالا، وذلك على هامش لقاء مع أنصاره في جنوب غرب فرنسا.

وحسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس يومه الخميس، فقد قال ماكرون في تصريح إلى وسائل الإعلام بشأن معاونه ألكسندر بينالا المغربي الأصل والذي أقيل بعد أن تعاطى مع متظاهرين بعنف في الأول من ماي الماضي "لقد قلتم خلال الأيام القليلة الماضية الكثير من الحماقات عن ما تردد أنها رواتب وامتيازات. كل ذلك غير صحيح..لقد رأيت في الأيام الأخيرة الكثير من الناس يفقدون المنطق، مع ردود أفعال غير متناسبة وعنف".

وتابع الرئيس الفرنسي "أنا فخور بأنني وظفته في الإيليزيه، لأنه كان شخصا متفانيا ولديه مسار مختلف"، معتبرا أن العقوبة التي اتخذت في حق بينالا بسبب ضربه شخصين على هامش تظاهرة الأول من ماي كانت عقوبة "مناسبة".

‫شوف تيفي

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