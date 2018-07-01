 دارو شرع اليد..مواطنون يلقون القبض على لص بأكادير ويشبعونه ضربا...فيديو مثير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

العثماني يعرض الخلوة الصيفية على زعماء الأغلبية لرأب الصدع..لكن بلا مجيب | بوليتيك

العثماني يعرض الخلوة الصيفية على زعماء الأغلبية لرأب الصدع..لكن بلا مجيب

أستاذ في طور التكوين بعد اقناعه يعدل عن محاولة الانتحار وسط مركز تربوي بفاس | حوادث و حقوق

أستاذ في طور التكوين بعد اقناعه يعدل عن محاولة الانتحار وسط مركز تربوي بفاس

بعد 20 سنة من الزواج.. بلجيكي يكتشف أن زوجته كانت رجلا | منوعات

بعد 20 سنة من الزواج.. بلجيكي يكتشف أن زوجته كانت رجلا

ماكرون يدافع عن حارسه الشخصي المغربي وينتقد وسائل الإعلام الفرنسية | دولي

ماكرون يدافع عن حارسه الشخصي المغربي وينتقد وسائل الإعلام الفرنسية

دارو شرع اليد..مواطنون يلقون القبض على لص بأكادير ويشبعونه ضربا...فيديو مثير | حوادث و حقوق

دارو شرع اليد..مواطنون يلقون القبض على لص بأكادير ويشبعونه ضربا...فيديو مثير

مؤلم..اصطدام بين شاحنة وسيارة ينهي حياة شخصين بالقنيطرة | حوادث و حقوق

مؤلم..اصطدام بين شاحنة وسيارة ينهي حياة شخصين بالقنيطرة

حزب الاستقلال ينتقل من المعارضة النقدية إلى معارضة الديماغوجية | بوليتيك

حزب الاستقلال ينتقل من المعارضة النقدية إلى معارضة الديماغوجية

رسالة من الملك محمد السادس إلى الحجاج المغاربة بمناسبة مغادرة أول فوج | بوليتيك

رسالة من الملك محمد السادس إلى الحجاج المغاربة بمناسبة مغادرة أول فوج

حــيرة رونار | كاريكاتير شوف تيفي

حــيرة رونار

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

دارو شرع اليد..مواطنون يلقون القبض على لص بأكادير ويشبعونه ضربا...فيديو مثير

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 14:54 دارو شرع اليد..مواطنون يلقون القبض على لص بأكادير ويشبعونه ضربا...فيديو مثير | حوادث و حقوق
دارو شرع اليد..مواطنون يلقون القبض على لص بأكادير ويشبعونه ضربا...فيديو مثير
تداول مجموعة من النشطاء الفيسبوكيين فيديو مثير يظهر عدد من المواطنين يعتدون بالضرب والعنف على شخص يرجح أنه لص حاول سرقة أحد الأشخاص بحي رياض السلام بمدينة أكادير.

شوف تيفي:

تداول مجموعة من النشطاء الفيسبوكيين فيديو مثير يظهر عدد من المواطنين يعتدون بالضرب والعنف على شخص يرجح أنه لص حاول سرقة أحد الأشخاص بحي رياض السلام بمدينة أكادير.

وحسب متداولي الشريط فإن هذا المشتبه فيه كان رفقة أشخاص آخرين حاولوا سلب شخص هاتفه المحمول غير أن عدد من المارة فطنوا لهم ليقوموا بملاحقتهم وتمكنوا من توقيف أحدهم وانهالوا عليه بالضرب والرفس بمختلف الوسائل من عصي وغيرها من الأدوات إشباعا لساديتهم ما جعله يصاب بعدة رضوض وكدمات بمختلف أنحاء جسمه قبل أن يتم تسليمه لرجال الأمن الذين حضروا لعين المكان.

هذا، وبالرغم من المجهوذات الأمنية الجبارة التي تقوم بها مصالح أمن أكادير لمحاربة ظاهرة الكريساج فإن هناك مجموعة من الأحياء الشعبية التي مازالت تشهد تنامي هذه الآفة بدرجات متفاوتة بين الفينة والأخرى خاصة باستعمال الدراجات النارية والنشل تحت التهديد بالسلاح الأبيض، مما يستدعي تظافر المزيد من الجهود وتكثيف الحملات الأمنية الإستباقية والتمشيطية للحد من مثل هذه الحالات التي تؤرق بال عدد من المواطنين ضحايا هذه الإعتداءات، والذي يفضل مجموعة منهم الصمت، وعدم التبليغ في كثير من الأحيان عن السرقات التي تطالهم، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات عدة عن عدم الوعي لدى المواطن الأكاديري بثقافة تقديم الشكاوى، والتبليغات لدى المصالح الأمنية للقيام بواجبها في هذا الإتجاه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير لص ضرب توقيف حي شعبي مواطنون

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أستاذ في طور التكوين بعد اقناعه يعدل عن محاولة الانتحار وسط مركز تربوي بفاس | حوادث و حقوق

أستاذ في طور التكوين بعد اقناعه يعدل عن محاولة الانتحار وسط مركز تربوي بفاس

مؤلم..اصطدام بين شاحنة وسيارة ينهي حياة شخصين بالقنيطرة | حوادث و حقوق

مؤلم..اصطدام بين شاحنة وسيارة ينهي حياة شخصين بالقنيطرة

صعقة كهربائية تقتل شابا بتطوان | حوادث و حقوق

صعقة كهربائية تقتل شابا بتطوان

عاجل..تفاصيل جديدة خاصة بتعرض قاصرة لمحاولة اغتصاب على يد زوج خالتها بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..تفاصيل جديدة خاصة بتعرض قاصرة لمحاولة اغتصاب على يد زوج خالتها بالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ســـاكنة بوسيجور بالبيضاء تحتج..شركة ديال الفانيد و الشكلاط معيشانا فالجحيم بالليل و النهــار | بــووز
منذ 33 دقيقة

ســـاكنة بوسيجور بالبيضاء تحتج..شركة ديال الفانيد و الشكلاط معيشانا فالجحيم بالليل و النهــار

بالفيديو..جنس و معاشرة..هاعلاش مبقاوش الشباب كيتزوجو فالمغرب | بــووز

بالفيديو..جنس و معاشرة..هاعلاش مبقاوش الشباب كيتزوجو فالمغرب

بالفيديو..مات راجلها و جْــراو على ولادها من الدار..نداء جد مُــؤثر | حالة خاصة

بالفيديو..مات راجلها و جْــراو على ولادها من الدار..نداء جد مُــؤثر

بادرة رائعة..مساجد متنقلة في اليابان‎ | قنوات أخرى

بادرة رائعة..مساجد متنقلة في اليابان‎

﻿

آخر المستجدات

العثماني يعرض الخلوة الصيفية على زعماء الأغلبية لرأب الصدع..لكن بلا مجيب | بوليتيك
منذ 22 دقيقة

العثماني يعرض الخلوة الصيفية على زعماء الأغلبية لرأب الصدع..لكن بلا مجيب

أستاذ في طور التكوين بعد اقناعه يعدل عن محاولة الانتحار وسط مركز تربوي بفاس | حوادث و حقوق

أستاذ في طور التكوين بعد اقناعه يعدل عن محاولة الانتحار وسط مركز تربوي بفاس

بعد 20 سنة من الزواج.. بلجيكي يكتشف أن زوجته كانت رجلا | منوعات

بعد 20 سنة من الزواج.. بلجيكي يكتشف أن زوجته كانت رجلا

ماكرون يدافع عن حارسه الشخصي المغربي وينتقد وسائل الإعلام الفرنسية | دولي

ماكرون يدافع عن حارسه الشخصي المغربي وينتقد وسائل الإعلام الفرنسية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.