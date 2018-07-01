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مؤلم..اصطدام بين شاحنة وسيارة ينهي حياة شخصين بالقنيطرة

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 14:47 مؤلم..اصطدام بين شاحنة وسيارة ينهي حياة شخصين بالقنيطرة | حوادث و حقوق
مؤلم..اصطدام بين شاحنة وسيارة ينهي حياة شخصين بالقنيطرة
شهدت الطريق الوطنية الرابطة بين سوق ثلاثاء الغرب ومنطقة سيدي علال التازي ضواحي القنيطرة، يومه الخميس 26 يوليوز، حادثة سير مروعة، تتمثل في اصطدام شاحنة بسيارة خفيفة، ما خلف مصرع شخصين.

"شوف تيفي"

شهدت الطريق الوطنية الرابطة بين سوق ثلاثاء الغرب ومنطقة سيدي علال التازي ضواحي القنيطرة، يومه الخميس 26 يوليوز، حادثة سير مروعة، تتمثل في اصطدام شاحنة بسيارة خفيفة، ما خلف مصرع شخصين.

وأوضحت مصادر محلية أن اصطداما قويا وقع بين الشاحنة والسيارة الخفيفة بسبب السرعة المفرطة، ما خلف مصثرع شخصين وإصابة آخرين بجروح جد خطيرة.

وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي، حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الحادث، بينما تم نقل المصابين على وجه السرعة بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

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