حزب الاستقلال ينتقل من المعارضة النقدية إلى معارضة الديماغوجية ﻿

قرأ العديد من المتتبعين للشأن السياسي وصف عبد السلام اللبار، رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس المستشارين، زوال يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2018، وصف وتعامل محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني مع الموظفين

" شوف تيفي" : الرباط

قرأ العديد من المتتبعين للشأن السياسي وصف عبد السلام اللبار، رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس المستشارين، زوال يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2018، وصف وتعامل محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني مع الموظفين بـ “السادية”.

وحسب مصدر " شوف تيفي " اتسم التدخل العنيف الذي لم يطبع تدخلات نواب حزب الاستقلال وهي محاولة لانتقال حزب الاستقلال من المعارضة النقدية المساعدة في توجيه عمل حكومة سعد الدين العثماني إلى الإنتقال إلى معارضة ديماغوجية قوية وحقيقية تكشف وتعري الحقائق وتدخل في مواجهات إعلامية صاخبة. وحسب ذات المصدر ستشهد الدورة التشريعية المقبلة مشاحنات طويلة بين حزب الاستقلال و البجيدي...