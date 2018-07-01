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هكذا سيختفي القمر من سمــاء المغرب يوم غد الجمعة

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 13:32 هكذا سيختفي القمر من سمــاء المغرب يوم غد الجمعة | مجتمع
هكذا سيختفي القمر من سمــاء المغرب يوم غد الجمعة
كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' شهد العالم يوم غد الجمعة 27 يوليوز 2018 خسوفا كليا للقمر، يمكن مشاهدته بمختلف مراحله في المغرب والمنطقة العربية.

"شوف تيفي"

كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" يشهد العالم يوم غد الجمعة 27 يوليوز 2018 خسوفا كليا للقمر، يمكن مشاهدته بمختلف مراحله في المغرب والمنطقة العربية.

وأوضحت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر لـ "شوف تيفي" مؤخرا أن خسوف يوم الجمعة هو الثاني والأخير خلال العام 2018 وسيكون مشاهدا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند وأستراليا وشرق أوروبا، في حين ستشهد بقية مناطق الكرة الأرضية الظاهرة ولكن بصورة أقل.

وأكدت الجمعية أن الخسوف سوف يبدأ على مستوى الكرة الأرضية في نفس التوقيت ولكن مع اختلاف المناطق الزمنية حيث سيدخل القمر لمنطقة شبه ظل الأرض ويبدأ الخسوف الجزئي عند الساعة 17:14 بالتوقيت العالمي, وسيدخل القمر منطقة الظل ويبدأ الخسوف الكلي الساعة 18:24، ويصل القمر إلى مرحلة البدر المكتمل عند الساعة 20:22 بالتوقيت العالمي، وعند ذلك الوقت ونظرا لأن القمر في حالة خسوف سيكون القمر غارق كليا في منطقة ظل الأرض ليصبح الخسوف الكلي في ذروته العظمى ، ويتوقع أن يكون لون القمر في مرحلة الخسوف الكلي بلون أحمر برتقالي.

وأشارت الجمعية إلى أن القمر سيبدأ في الخروج من منطقة الظل وينتهي الخسوف الكلي في الساعة 21:13، وسيكتمل خروج القمر من منطقة ظل الأرض في الساعة 22:19,في حين سينتهي الخسوف بشكل كامل في تمام 23:28.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الخسوف القمر الكرة الأرضية المنطقة العربية

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