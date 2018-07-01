 عاجل...إطلاق سراح الميكانيكي الموقوف بأكادير على خلفية الاشتباه في صلته بتنظيم متطرف ﻿
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عاجل...إطلاق سراح الميكانيكي الموقوف بأكادير على خلفية الاشتباه في صلته بتنظيم متطرف

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 13:23 عاجل...إطلاق سراح الميكانيكي الموقوف بأكادير على خلفية الاشتباه في صلته بتنظيم متطرف | مجتمع
عاجل...إطلاق سراح الميكانيكي الموقوف بأكادير على خلفية الاشتباه في صلته بتنظيم متطرف
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية المعروف اختصارا بـ ''البسيج'' قد قام يومه الخميس بإطلاق سراح ميكانيكي مختص في إصلاح كهرباء السيارات الذي جرى توقيفه يوم أمس بحي

شوف تيفي:أكادير

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية المعروف اختصارا بـ "البسيج" قد قام يومه الخميس بإطلاق سراح ميكانيكي مختص في إصلاح كهرباء السيارات الذي جرى توقيفه يوم أمس بحي "الخيام 2" بأكادير على خلفية الاشتباه في صلته بتنظيم الدولة الإسلامية.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن إطلاق سراح المعني بالأمر جاء بعد إخضاعه لتحقيق معمق، تبين من خلاله لعناصر البسيج أنه لا تربطه أي صلة بالتنظيم المتطرف، ليتم إخلاء سبيله ومنحه بعض الحواسيب التي سبق وأن حجزت لديه، بعدما أخضعت هي الأخرى للخبرة التقنية.

يشار أن، فرقة خاصة تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية قد حلت يوم أمس الأربعاء بمدينة أكادير، وقامت بتوقيف الميكانيكي الذي يشتغل ككهربائي داخل ورش لإصلاح السيارات للاشتباه في علاقته مع أحد التنظيمات الإرهابية، وحجزت لديه بعض المعدات الشخصية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير اطلاق سراح تنظيم متطرف شخص توقيف

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