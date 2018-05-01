 منح ترخيص لشركة ''هيت راديو'' بإحداث واستغلال خدمتين تلفزيتين عبر الساتل وإذاعة عبر التشكيل الترددي (إف إم) ﻿
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منح ترخيص لشركة ''هيت راديو'' بإحداث واستغلال خدمتين تلفزيتين عبر الساتل وإذاعة عبر التشكيل الترددي (إف إم)

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 13:13 منح ترخيص لشركة هيت راديو بإحداث واستغلال خدمتين تلفزيتين عبر الساتل وإذاعة عبر التشكيل الترددي (إف إم) | إعلام وتواصل
منح ترخيص لشركة ''هيت راديو'' بإحداث واستغلال خدمتين تلفزيتين عبر الساتل وإذاعة عبر التشكيل الترددي (إف إم)
أفاد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بأنه درس طلبات تقدمت بها شركة ''هيت راديو'' بإحداث الخدمتين التلفزيتين عبر الساتل ''تلي جونيس'' «TELE JEUNESSE» و '' تلي ديكوفيرت'' «TELE DECOUVERTE» والإذاعة الموسيقية

شــــوف تيفي:

 أفاد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بأنه درس طلبات تقدمت بها شركة ''هيت راديو'' بإحداث الخدمتين التلفزيتين عبر الساتل ''تلي جونيس'' «TELE JEUNESSE» و '' تلي ديكوفيرت'' «TELE DECOUVERTE» والإذاعة الموسيقية ''شمس'' «RADIO SHEM'S» التي تغطي الأقاليم الجنوبية عبر البث الأرضي بالتشكيل الترددي (إف إم)، وقرر منح المتعهد تراخيص استغلالها، وذلك بناء على عدد من الشروط القانونية والمسطرية الجديدة.

وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى أنه تم اليوم الخميس التوقيع بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري على دفاتر تحملات الخدمات المذكورة.

وأضاف المصدر ذاته أن توسيع العرض الإذاعي والتلفزي الوطني يشكل أحد الأهداف الاستراتيجية للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، بحكم ما يتيح من تنوع للخدمات السمعية البصرية، بما يحقق استجابتها لانتظارات وحاجيات مختلف شرائح المجتمع، وهو ما تم تعزيزه من خلال المستجدات القانونية التي أتى بها كل من القانون رقم 15-11 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا، والقانون رقم 16-66 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، واللذين دخلا حيز التنفيذ شهر شتنبر 2016.

وذك ر بأنه بهدف ملاءمة المسطرة الجاري بها العمل في ما يتعلق بالتراخيص لإحداث واستغلال الخدمات السمعية البصرية مع المستجدات التشريعية، أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بتاريخ 19 يناير 2017، قراره رقم 17-04 المتعلق باعتماد مسطرة جديدة للترخيص، مشيرا إلى أنه في هذا السياق سبق للمجلس الأعلى أن أصدر بلاغا يخبر من خلاله العموم بالمستجدات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتقديم الطلبات لإحداث واستغلال خدمات سمعية بصرية.

وبالموازاة مع ذلك، وضع المجلس الأعلى نموذج دفتر تحملات جديد على ضوء المستجدات الدستورية والقانونية التي تكرس حرية الاتصال السمعي البصري وتعزز تعددية تيارات الفكر والرأي والتنوع الثقافي واللغوي واحترام حقوق الإنسان والنهوض بثقافة المساواة بين الجنسين، وحماية الجمهور الناشئ بما في ذلك عبر التربية الإعلامية.

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