ضربة مزلزلة للفيسبوك..والشركة تتعرض لأكبر خسارة في تاريخها ﻿

كشف التقرير الفصلي الخاص بالتنبؤات عن انخفاض سعر أسهم شركة فيسبوك لتبلغ خسارتها نحو 130 مليار دولار وخسارة مؤسسها مارك زوكربيرغ 17 مليار دولار.

"شوف تيفي"

كشف التقرير الفصلي الخاص بالتنبؤات عن انخفاض سعر أسهم شركة فيسبوك لتبلغ خسارتها نحو 130 مليار دولار وخسارة مؤسسها مارك زوكربيرغ 17 مليار دولار.

وحسب ما كشف عنه موقع "روسيا اليوم" يومه الخميس، فإن الأمر يعتبر أكبر خسارة في تاريخ شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك وقد تؤدي إلى فقدان مؤسسها، مارك زوكربيرغ، للمرتبة الثالثة في قائمة أغنى الأثرياء في العالم.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه جاء في التقرير الفصلي للشركة أن دخولها في الفصل الأخير بلغت نحو 13 مليار دولار، أي أقل من المؤشرات المخططة، في حين ازداد عدد المستهلكين الذين يدخلون فيسبوك كل يوم، إلى 1,47 مليار شخص، فيما كانت الشركة تتوقع أن يرتفع هذا المؤشر إلى 1,49 مليار. وإجماليا أدت المؤشرات السلبية لوتائر نمو فيسبوك إلى انخفاض سعر أسهمها بمقدار 24%.