 عـــاجل:بعد قرار تقديم استقالته..مديرية الصحة بجهة سوس تدخل على خط قضية ''طبيب الفقـــراء'' وهذا ما كشفت عنه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هكذا سيختفي القمر من سمــاء المغرب يوم غد الجمعة | مجتمع

هكذا سيختفي القمر من سمــاء المغرب يوم غد الجمعة

صعقة كهربائية تقتل شابا بتطوان | حوادث و حقوق

صعقة كهربائية تقتل شابا بتطوان

عاجل...إطلاق سراح الميكانيكي الموقوف بأكادير على خلفية الاشتباه في صلته بتنظيم متطرف | مجتمع

عاجل...إطلاق سراح الميكانيكي الموقوف بأكادير على خلفية الاشتباه في صلته بتنظيم متطرف

المجلس الوطني للصحافة | كاريكاتير شوف تيفي

المجلس الوطني للصحافة

منح ترخيص لشركة هيت راديو بإحداث واستغلال خدمتين تلفزيتين عبر الساتل وإذاعة عبر التشكيل الترددي (إف إم) | إعلام وتواصل

منح ترخيص لشركة ''هيت راديو'' بإحداث واستغلال خدمتين تلفزيتين عبر الساتل وإذاعة عبر التشكيل

ظهور أطول خسوف كلي للقمر في القرن 21 غدا الجمعة بالمغرب | منوعات

ظهور أطول خسوف كلي للقمر في القرن 21 غدا الجمعة بالمغرب

ضربة مزلزلة للفيسبوك..والشركة تتعرض لأكبر خسارة في تاريخها | نت 2.0

ضربة مزلزلة للفيسبوك..والشركة تتعرض لأكبر خسارة في تاريخها

عـــاجل:بعد قرار تقديم استقالته..مديرية الصحة بجهة سوس تدخل على خط قضية طبيب الفقـــراء وهذا ما كشفت عنه | مجتمع

عـــاجل:بعد قرار تقديم استقالته..مديرية الصحة بجهة سوس تدخل على خط قضية ''طبيب الفقـــراء'' وهذا ما

عاجل..تفاصيل جديدة خاصة بتعرض قاصرة لمحاولة اغتصاب على يد زوج خالتها بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..تفاصيل جديدة خاصة بتعرض قاصرة لمحاولة اغتصاب على يد زوج خالتها بالبيضاء

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

عـــاجل:بعد قرار تقديم استقالته..مديرية الصحة بجهة سوس تدخل على خط قضية ''طبيب الفقـــراء'' وهذا ما كشفت عنه

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 12:13 عـــاجل:بعد قرار تقديم استقالته..مديرية الصحة بجهة سوس تدخل على خط قضية طبيب الفقـــراء وهذا ما كشفت عنه | مجتمع
عـــاجل:بعد قرار تقديم استقالته..مديرية الصحة بجهة سوس تدخل على خط قضية ''طبيب الفقـــراء'' وهذا ما كشفت عنه
دخلت المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة على خط قضية ما بات يعرف ب ''طبيب الفقراء''، وذلك بعد الضجة التي أثارها ملفه على مستوى وسائل التواصل الإجتماعي، وكذا على المنابر الإعلامية، حيث أصدرت بلاغا

شوف تيفي:أحمد الهلالي

دخلت المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة على خط قضية ما بات يعرف ب ''طبيب الفقراء''، وذلك بعد الضجة التي أثارها ملفه على مستوى وسائل التواصل الإجتماعي، وكذا على المنابر الإعلامية، حيث أصدرت بلاغا للرأي العام لتصحيح مجموعة من الحيثيات التي تلف هذه القضية.

وأكدت المديرية الجهوية في بلاغها الذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، أن طبيب الأطفال الدكتور ''المهدي الشافعي'' كان قد ارتكب أخطاء إدارية تم على إثرها تقديمه أمام المجلس التأديبي، مشيرة، أن سير المجالس التأديبية مؤطر بقوانين ومساطر تضمن حق الدفاع والمؤازرة لفائدة المتابعين تأديبيا، وهو الشيء الذي استفاد منه الدكتور المهدي الشافعي، حيث كان مؤازرا من طرف محامين خلال مسطرة المتابعة التأديبية في حقه.

وأوضحت في ذات البلاغ، أنه فيما يتعلق بالدعوى القضائية الرائجة حاليا أمام المحكمة والتي يوجد الدكتور المهدي الشافعي طرفا فيها، فإن الأمر يتعلق بدعوى قضائية رفعها مدير مستشفى تيزنيت، بصفة شخصية، ضد الدكتور المهدي الشافعي بخصوص ما صدر عنه من تعبير في صفحته الإلكترونية ضد مدير المؤسسة الاستشفائية المذكورة الذي اعتبره إساءة في حقه، مبرزة أنها دعوى قضائية شخصية لا زالت رائجة أمام المحكمة.

وأشار ذات البلاغ، أنه احتراما للمساطر والأخلاقيات، فإن المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة تتحفظ عن الخوض في حيثيات هذا النزاع، تاركة المجال للمحكمة للبث فيه، مع اتخدها لكل ما يستوجب من إجراءات على ضوء ما سيستقر عليه القضاء في الموضوع.

وعلقت المديرية على تقديم الدكتور المهدي الشافعي لاستقالته من الوظيفة العمومية، بقولها ''أن من حق أي موظف تقديم استقالته، كما يعود للإدارة الحق في قبول أو رفض هذه الاستقالة والنظر فيها حسب الإمكانيات المتوفرة وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير مديرية الصحة جهة سوس ماسةالدكتور الشافعي توضح قضية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هكذا سيختفي القمر من سمــاء المغرب يوم غد الجمعة | مجتمع

هكذا سيختفي القمر من سمــاء المغرب يوم غد الجمعة

عاجل...إطلاق سراح الميكانيكي الموقوف بأكادير على خلفية الاشتباه في صلته بتنظيم متطرف | مجتمع

عاجل...إطلاق سراح الميكانيكي الموقوف بأكادير على خلفية الاشتباه في صلته بتنظيم متطرف

فايسبوكي مُتابع بتهم ثقيلة قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا والسبب تدوينة مسيئة للمغربيات | مجتمع

فايسبوكي مُتابع بتهم ثقيلة قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا والسبب تدوينة مسيئة للمغربيات

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي يكشف تفاصيل مثيرة عن إعفاء المدير الجهوي للصحة | مجتمع

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي يكشف تفاصيل مثيرة عن إعفاء المدير الجهوي للصحة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فضاءات الســعادة في ورطة بعد اتهامات بالنصب بوجدة..بغينا غير فلوسنا داكشي اللي كنشوفو فالتلفزة غير كذوب | بــووز
منذ 30 دقيقة

فضاءات الســعادة في ورطة بعد اتهامات بالنصب بوجدة..بغينا غير فلوسنا داكشي اللي كنشوفو فالتلفزة غير كذوب

طبيب نساء يُــفجرها..كون كانو الرجال كيولدو ميفوتوش واحــد و هاعلاش (فيديو) | بــووز

طبيب نساء يُــفجرها..كون كانو الرجال كيولدو ميفوتوش واحــد و هاعلاش (فيديو)

بالفيديو..حولي مدوز الصيف فالسعيدية و كيعوم فالبحــر | قنوات أخرى

بالفيديو..حولي مدوز الصيف فالسعيدية و كيعوم فالبحــر

بالدموع..ابـنة الفنان أحمد الصعري تُفجرها في وجه الفنانين..عبد العظيم الشناوي حكر بْـا منين مْرض و حتى فنان مبقا كيسول فيه | بــووز

بالدموع..ابـنة الفنان أحمد الصعري تُفجرها في وجه الفنانين..عبد العظيم الشناوي حكر بْـا منين مْرض و حتى فنان مبقا كيسول فيه

﻿

آخر المستجدات

هكذا سيختفي القمر من سمــاء المغرب يوم غد الجمعة | مجتمع
منذ 4 دقائق

هكذا سيختفي القمر من سمــاء المغرب يوم غد الجمعة

صعقة كهربائية تقتل شابا بتطوان | حوادث و حقوق

صعقة كهربائية تقتل شابا بتطوان

عاجل...إطلاق سراح الميكانيكي الموقوف بأكادير على خلفية الاشتباه في صلته بتنظيم متطرف | مجتمع

عاجل...إطلاق سراح الميكانيكي الموقوف بأكادير على خلفية الاشتباه في صلته بتنظيم متطرف

المجلس الوطني للصحافة | كاريكاتير شوف تيفي

المجلس الوطني للصحافة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.