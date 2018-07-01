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عاجل..تفاصيل جديدة خاصة بتعرض قاصرة لمحاولة اغتصاب على يد زوج خالتها بالبيضاء

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 12:05 عاجل..تفاصيل جديدة خاصة بتعرض قاصرة لمحاولة اغتصاب على يد زوج خالتها بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل..تفاصيل جديدة خاصة بتعرض قاصرة لمحاولة اغتصاب على يد زوج خالتها بالبيضاء
في جديد تعرض فتاة لمحاولة اغتصاب على يد زوج خالتها بمنزل الأسرة بالبيضاء، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بالدائرة رقم 34، قامت قبل قليل من يومه الخميس 25 يوليوز، باعتقال المشتبه به.

"شوف تيفي"

في جديد تعرض فتاة لمحاولة اغتصاب على يد زوج خالتها بمنزل الأسرة بالبيضاء، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بالدائرة رقم 34، قامت قبل قليل من يومه الخميس 25 يوليوز، باعتقال المشتبه به.


وأوضح المصدر ذاته أن عون سلطة لعب دورا كبيرا في اعتقال هذا الشخص، حيث سارع إلى إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بمستعجلات مستشفى المنصور ، واقتادته إلى الدائرة الأمنية رقم 34 رفقة الفتاة الضحية للاستماع لهما.

وأشار ذات المصدر أن الفتاة الضحية، تنحدر من مدينة قلعة السراغنة، وقد تم إبلاغ والدتها بالواقعة، مشيرا إلى أن الموقوف معروف بالمنطقة بإدمانه على المخدرات.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مستشعجلات مستشفى المنصور الدائرة الأمنية المصالح الأمنية

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