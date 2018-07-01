ســـابقة..في ختام السنة التشريعية..المالكي يُعلنها..72 في المائة من البرلمانيين حضروا جلسات البرلمــان وهذه نسبة الغياب ﻿

استعرض الحبيب المالكي في الجلسة الختامية حصيلة الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية، الأعمال الرقابية والانتاجات التشريعية التي عرفتها والمنجزات في مجال تقييم السياسات

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استعرض الحبيب المالكي في الجلسة الختامية حصيلة الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية، الأعمال الرقابية والانتاجات التشريعية التي عرفتها والمنجزات في مجال تقييم السياسات العمومية ، ودور ذلك في تطور البلاد على التماسك الاجتماعي وتحسين أوضاع المواطنين وتفاعل البرلمان مع قضايا المجتمع.

وأوضــح رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، في ندوة صحفية نظمها اليوم الخميس بمجلس النواب أن نسبة حضور النواب البرلمانيين لجلسات المجلس بلغت 72 بالمائة وهو رقم غير مسبوق مقارنة مع السنوات السابقة ، مشيرا في الآن ذاته إلى أن نسبة الغياب بعذر بلغت 26 بالمائة، في حين تم تسجيل نسبة 2 بالمائة بالنسبة للنواب الذين تغيبوا دون تقديم عذر.

وأضـــاف الحبيب المالكي ، أن نسبة الحضور المسجلة، هي نسبة مهمة جدا، مبرزا أن حصيلة المجلس في المجال التشريعي هي أيضا نوعية، من حيثُ قيمةُ النصوصِ المصادَقِ عليها، والبالغِ عددها 34 بين مشروع ومقترح، واتهم المالكي الحكومة بالتأخر في إصدار المراسيم التطبيقية للقوانين التي يتم إصدارها من طرف البرلمان، مشيرا أن مصادقة البرلمان على القوانين دون نشرِ المراسيم التطبيقية لإعمالها تَبقَى دون جدوى، وهو ما يسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية لدى الرأي العام.