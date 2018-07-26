فايسبوكي مُتابع بتهم ثقيلة قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا والسبب تدوينة مسيئة للمغربيات ﻿

تدوينة على الفايسبوك قد تتحول إلى صك إدانة، خاصة إن كانت تحمل صفة جنائية، هذا ما حدث لأحد الفايسبوكيين يدعى توفيق (ت) الذي نشر تدوينة على صفحته اعتبرت مسيئة للمغربيات، عندما نشر صورة لإحدى ضحايا

شوف تيفي

تدوينة على الفايسبوك قد تتحول إلى صك إدانة، خاصة إن كانت تحمل صفة جنائية، هذا ما حدث لأحد الفايسبوكيين يدعى توفيق (ت) الذي نشر تدوينة على صفحته اعتبرت مسيئة للمغربيات، عندما نشر صورة لإحدى ضحايا الصحفي توفيق بوعشرين وكتب تعليقا يصفها بأنها "تملك تقنيات فنية عالية جدا تمكن من يقترب منها أن يتحرش بها، وإلا فأنا اعتبر كل من لم يتحرش بها مريض بالبرود الجنسي ويحتاج إلى علاج"، حسب تعبير صاحب التدوينة. الذي وجه سهما آخر للمرأة المغربية عندما قال "نحن نعيش في مجتمع نصفه عاهرات ونصفه مصاب بالعهر الفكري..



"وطالب بإسقاط قانون التحرش الذي دخل حيز التنفيذ ، وغيرها من السهام السامة الماسة بحقوق المرأة.. مما دفع أمينة حامد رئيسة منظمة نساء ضد التحرش ومقرها تطوان إلى رفع دعوى قضائية عاجلة عن طريق المحامي الحبيب حاجي ضد صاحب التدوينة القاطن بمدينة مرتيل والتهمة هي التحرش الجنسي والفساد وسب وقذف المرأة المغربية.



القضية معروضة حاليا أمام المحكمة الابتدائية بتطوان ويتابع الجاني بالتهم المنسوبة إليه..والتي قد تصل عقوبتها الى 5 سنوات سجنا..فالفايسبوك سلاح ذو حدين قد ينقلب ضد صاحبه إن لم يحسن استخدامه والنهاية قد تكون سنوات من السجن.