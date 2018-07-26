 فايسبوكي مُتابع بتهم ثقيلة قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا والسبب تدوينة مسيئة للمغربيات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هكذا سيختفي القمر من سمــاء المغرب يوم غد الجمعة | مجتمع

هكذا سيختفي القمر من سمــاء المغرب يوم غد الجمعة

صعقة كهربائية تقتل شابا بتطوان | حوادث و حقوق

صعقة كهربائية تقتل شابا بتطوان

عاجل...إطلاق سراح الميكانيكي الموقوف بأكادير على خلفية الاشتباه في صلته بتنظيم متطرف | مجتمع

عاجل...إطلاق سراح الميكانيكي الموقوف بأكادير على خلفية الاشتباه في صلته بتنظيم متطرف

المجلس الوطني للصحافة | كاريكاتير شوف تيفي

المجلس الوطني للصحافة

منح ترخيص لشركة هيت راديو بإحداث واستغلال خدمتين تلفزيتين عبر الساتل وإذاعة عبر التشكيل الترددي (إف إم) | إعلام وتواصل

منح ترخيص لشركة ''هيت راديو'' بإحداث واستغلال خدمتين تلفزيتين عبر الساتل وإذاعة عبر التشكيل

ظهور أطول خسوف كلي للقمر في القرن 21 غدا الجمعة بالمغرب | منوعات

ظهور أطول خسوف كلي للقمر في القرن 21 غدا الجمعة بالمغرب

ضربة مزلزلة للفيسبوك..والشركة تتعرض لأكبر خسارة في تاريخها | نت 2.0

ضربة مزلزلة للفيسبوك..والشركة تتعرض لأكبر خسارة في تاريخها

عـــاجل:بعد قرار تقديم استقالته..مديرية الصحة بجهة سوس تدخل على خط قضية طبيب الفقـــراء وهذا ما كشفت عنه | مجتمع

عـــاجل:بعد قرار تقديم استقالته..مديرية الصحة بجهة سوس تدخل على خط قضية ''طبيب الفقـــراء'' وهذا ما

عاجل..تفاصيل جديدة خاصة بتعرض قاصرة لمحاولة اغتصاب على يد زوج خالتها بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..تفاصيل جديدة خاصة بتعرض قاصرة لمحاولة اغتصاب على يد زوج خالتها بالبيضاء

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

فايسبوكي مُتابع بتهم ثقيلة قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا والسبب تدوينة مسيئة للمغربيات

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 11:41 فايسبوكي مُتابع بتهم ثقيلة قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا والسبب تدوينة مسيئة للمغربيات | مجتمع
فايسبوكي مُتابع بتهم ثقيلة قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا والسبب تدوينة مسيئة للمغربيات
تدوينة على الفايسبوك قد تتحول إلى صك إدانة، خاصة إن كانت تحمل صفة جنائية، هذا ما حدث لأحد الفايسبوكيين يدعى توفيق (ت) الذي نشر تدوينة على صفحته اعتبرت مسيئة للمغربيات، عندما نشر صورة لإحدى ضحايا

شوف تيفي

تدوينة على الفايسبوك قد تتحول إلى صك إدانة، خاصة إن كانت تحمل صفة جنائية، هذا ما حدث لأحد الفايسبوكيين يدعى توفيق (ت) الذي نشر تدوينة على صفحته اعتبرت مسيئة للمغربيات، عندما نشر صورة لإحدى ضحايا الصحفي توفيق بوعشرين وكتب تعليقا يصفها بأنها "تملك تقنيات فنية عالية جدا تمكن من يقترب منها أن يتحرش بها، وإلا فأنا اعتبر كل من لم يتحرش بها مريض بالبرود الجنسي ويحتاج إلى علاج"، حسب تعبير صاحب التدوينة. الذي وجه سهما آخر للمرأة المغربية عندما قال "نحن نعيش في مجتمع نصفه عاهرات ونصفه مصاب بالعهر الفكري..

"وطالب بإسقاط قانون التحرش الذي دخل حيز التنفيذ ، وغيرها من السهام السامة الماسة بحقوق المرأة.. مما دفع أمينة حامد رئيسة منظمة نساء ضد التحرش ومقرها تطوان إلى رفع دعوى قضائية عاجلة عن طريق المحامي الحبيب حاجي ضد صاحب التدوينة القاطن بمدينة مرتيل والتهمة هي التحرش الجنسي والفساد وسب وقذف المرأة المغربية.

القضية معروضة حاليا أمام المحكمة الابتدائية بتطوان ويتابع الجاني بالتهم المنسوبة إليه..والتي قد تصل عقوبتها الى 5 سنوات سجنا..فالفايسبوك سلاح ذو حدين قد ينقلب ضد صاحبه إن لم يحسن استخدامه والنهاية قد تكون سنوات من السجن.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب منسوبة فايسوبك التهم المنسوبة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هكذا سيختفي القمر من سمــاء المغرب يوم غد الجمعة | مجتمع

هكذا سيختفي القمر من سمــاء المغرب يوم غد الجمعة

عاجل...إطلاق سراح الميكانيكي الموقوف بأكادير على خلفية الاشتباه في صلته بتنظيم متطرف | مجتمع

عاجل...إطلاق سراح الميكانيكي الموقوف بأكادير على خلفية الاشتباه في صلته بتنظيم متطرف

عـــاجل:بعد قرار تقديم استقالته..مديرية الصحة بجهة سوس تدخل على خط قضية طبيب الفقـــراء وهذا ما كشفت عنه | مجتمع

عـــاجل:بعد قرار تقديم استقالته..مديرية الصحة بجهة سوس تدخل على خط قضية ''طبيب الفقـــراء'' وهذا ما كشفت عنه

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي يكشف تفاصيل مثيرة عن إعفاء المدير الجهوي للصحة | مجتمع

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي يكشف تفاصيل مثيرة عن إعفاء المدير الجهوي للصحة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فضاءات الســعادة في ورطة بعد اتهامات بالنصب بوجدة..بغينا غير فلوسنا داكشي اللي كنشوفو فالتلفزة غير كذوب | بــووز
منذ 34 دقيقة

فضاءات الســعادة في ورطة بعد اتهامات بالنصب بوجدة..بغينا غير فلوسنا داكشي اللي كنشوفو فالتلفزة غير كذوب

طبيب نساء يُــفجرها..كون كانو الرجال كيولدو ميفوتوش واحــد و هاعلاش (فيديو) | بــووز

طبيب نساء يُــفجرها..كون كانو الرجال كيولدو ميفوتوش واحــد و هاعلاش (فيديو)

بالفيديو..حولي مدوز الصيف فالسعيدية و كيعوم فالبحــر | قنوات أخرى

بالفيديو..حولي مدوز الصيف فالسعيدية و كيعوم فالبحــر

بالدموع..ابـنة الفنان أحمد الصعري تُفجرها في وجه الفنانين..عبد العظيم الشناوي حكر بْـا منين مْرض و حتى فنان مبقا كيسول فيه | بــووز

بالدموع..ابـنة الفنان أحمد الصعري تُفجرها في وجه الفنانين..عبد العظيم الشناوي حكر بْـا منين مْرض و حتى فنان مبقا كيسول فيه

﻿

آخر المستجدات

هكذا سيختفي القمر من سمــاء المغرب يوم غد الجمعة | مجتمع
منذ 8 دقائق

هكذا سيختفي القمر من سمــاء المغرب يوم غد الجمعة

صعقة كهربائية تقتل شابا بتطوان | حوادث و حقوق

صعقة كهربائية تقتل شابا بتطوان

عاجل...إطلاق سراح الميكانيكي الموقوف بأكادير على خلفية الاشتباه في صلته بتنظيم متطرف | مجتمع

عاجل...إطلاق سراح الميكانيكي الموقوف بأكادير على خلفية الاشتباه في صلته بتنظيم متطرف

المجلس الوطني للصحافة | كاريكاتير شوف تيفي

المجلس الوطني للصحافة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.