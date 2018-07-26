بدر سلطان يتعرض لحادثة سير مميتة في طريقه إلى الحسيمة لإحياء سهرة بها ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنان المغربي بدر سلطان، تعرض ليلة أمس الأربعاء 25 يوليوز، لحادثة سير مروعة، كادت أن تودي بحياته خلال توجهه إلى مدينة الحسيمة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفنان المغربي بدر سلطان، تعرض ليلة أمس الأربعاء 25 يوليوز، لحادثة سير مروعة، كادت أن تودي بحياته خلال توجهه إلى مدينة الحسيمة.

وأوضح المصدر ذاته أن السيارة التي كان على متنها الفنان بدر سلطان اصطدمت بكتلة صخرية، ما تسبب في إصابته على مستوى القدمين، ليتم نقله إلى المستشفى، حيث أخضع للفحوصات الطبية اللازمة والضرورية.

وأشار ذات المصدر أن الفنان بدر السلطان وبالرغم من إصابته، اضطر إلى إحياء السهرة التابعة لشركة اتصالات المغرب، نظرا لالتزامه بالعقدة التي تربطه بهذه الشركة.