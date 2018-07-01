فتاة قاصرة تتعرض للاعتداء ومحاولة الاغتصاب من طرف زوج خالتها بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن فتاة قاصرة تبلغ من العمر 17 سنة، حلت قبل قليل من يومه الخميس 26 يوليوز، بمستعجلات مستشفى المنصور بالبرنوصي بالبيضاء، وهي في حالة انهيار، حيث أكدت اعتداء زوج خالتها

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن فتاة قاصرة تبلغ من العمر 17 سنة، حلت قبل قليل من يومه الخميس 26 يوليوز، بمستعجلات مستشفى المنصور بالبرنوصي بالبيضاء، وهي في حالة انهيار، حيث أكدت اعتداء زوج خالتها عليها ومحاولته اغتصابها.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بمراهقة، حلت بمنزل خالتها، اتهمت زوج هذه الأخيرة البالغ من العمر 52 سنة، بمحاولة اغتصابها، ما دفعها إلى الانتقال لمستشفى المنصور وهي في حالة هيستيرية، حيث أخضعت للفحص الطبي الذي أكد وجود بعض الخدوش بمناطق مختلفة من جسدها.

وأبرز ذات المصدر أن المعني بالأمر، حل هو الآخر بالمستشفى المذكور من أجل إخراج الفتاة بالقوة إلا أن عناصر الأمن الخاص، أحكموا السيطرة عليه وأبلغوا المصالح الأمنية التابعة للدائرة 34.