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اعتقال شخصين متهمين في جريمة قتل مهاجرة مغربية بجزيرة ساردينيا الإيطالية

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 01:49 اعتقال شخصين متهمين في جريمة قتل مهاجرة مغربية بجزيرة ساردينيا الإيطالية | حوادث و حقوق
اعتقال شخصين متهمين في جريمة قتل مهاجرة مغربية بجزيرة ساردينيا الإيطالية
استفاقت ساكنة جزيرة ساردينيا ، صباح اليوم الأربعاء، على وقع جريمة قتل راحت ضحيتها مهاجرة مغربية تدعى زينب (ب)، وتبلغ من العمر 35 سنة.

شوف تيفي

استفاقت ساكنة جزيرة ساردينيا ، صباح اليوم الأربعاء، على وقع جريمة قتل راحت ضحيتها مهاجرة مغربية تدعى زينب (ب)، وتبلغ من العمر 35 سنة.

حيث تعرضت الضحية، وفق ما ذكرته قناة ''RAI'' الإخبارية الايطالية اليوم الأربعاء 25 يوليوز، للضرب بشكل فظيع ليتم نقلها إلى المستشفى بمدينة أولبيا، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

وعلى إثر هذه الواقعة المؤلمة، أجرت الشرطة مجموعة من التحقيقات، واعتقلت مغربيين يشتبه في كونهما يقفان وراء هذا الاعتداء الشنيع.

وذكر موقع قناة ''الراي'' أن الضحية تلقت ضربة قوية على مستوى وجهها، تسببت لها في نزيف حاد، كما أن المعتدى عليها جعل رأسها يرتطم عدة مرات مع الأرض ومع تجهيزات مرحاض الشقة التي تعرضت داخلها للضرب.

وأضاف ذات المصدر، أن المغربيين اللذين جرى اعتقالهما على ذمة التحقيق هما (س.خ) البالغ من العمر 36 سنة، و(ج.ح) المزداد سنة 1978، كما كشفت القناة الإخبارية أن الأمن يرجح فرضية حفل أقامه الثلاثة انتهى بشجار، قبل أن يعرف تلك النهاية المأساوية.

وتم إيداع المغربيين بسجن نوكيس ببلدة تيمپيو پاوزانيا في انتظار تقديمهما أمام قاضي التحقيق للاستماع لهما، بينما تم إيداع جثة الضحية بمستودع الأموات لوضعها رهن إشارة القضاء.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب إيطاليا اعتقال جريمة قتل مهاجرة جزيرة ساردينيا

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