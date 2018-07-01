بنك المغرب: قروض الاستهلاك ترتفع لـ 115 مليار درهم ﻿

أفاد تقرير صدر حديثا عن الاستقرار المالي أعده بنك المغرب، أنه '' تم تسجيل ارتفاع في القروض المخصصة للاستهلاك لدى الأسر المغربية في سنة 2017، كما ان مدة سدادها غالبيتها تتجاوز 5 سنوات.

شوف تيفي:

أفاد تقرير صدر حديثا عن الاستقرار المالي أعده بنك المغرب، أنه '' تم تسجيل ارتفاع في القروض المخصصة للاستهلاك لدى الأسر المغربية في سنة 2017، كما ان مدة سدادها غالبيتها تتجاوز 5 سنوات.

وأضاف التقرير، أن حجم القروض المخصصة للاستهلاك للأسر المغربية، بلغ 115 مليار درهم ، بزيادة قدرها 4.8 في المائة، مقارنة ب 3.2 في المائة سنة 2016.

وأوضح ذات التقرير، أن 71.5٪ في المائة من قروض الأسر المخصصة للاستهلاك في 2017، بلغت المدة الأولية لتسديدها أكثر من 5 سنوات، مسجلة ارتفاعا مقارنة بنسبة 69.7 في المائة، سنة 2016.

وكشف تقرير بنك المغرب، أن نسبة القروض المخصصة للاستهلاك التي تزيد مدتها عن 7 سنوات، ارتفعت بشكل حاد من 3.1 في المائة سنة 2015، إلى 8 في المائة عام 2016، قبل أن تصل إلى 17.5 في المائة سنة 2017.

وبخصوص القروض التي تسدد ما بين سنتين إلى 5 سنوات، شكلت 22.5 في المائة من إجمالي القروض المخصصة للاستهلاك لدى الأسر المغربية.

في حين أن قروض الاستهلاك التي مدتها أقل من سنتين بغلت نسبتها 6.1 في المائة من إجمالي قروض الاستهلاك للأسر المغربية.