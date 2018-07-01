المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي يكشف تفاصيل مثيرة عن إعفاء المدير الجهوي للصحة ﻿

أعلن المكتب الوطني للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، تتبعه لخبر اعفاء المدير الجهوي للصحة بجهة مراكش آسفي باهتمام بالغ نظرا للاختلالات التي تسبب فيها الشخص المذكور على مستوى قطاع

''شوف تيفي''

أعلن المكتب الوطني للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، تتبعه لخبر اعفاء المدير الجهوي للصحة بجهة مراكش آسفي باهتمام بالغ نظرا للاختلالات التي تسبب فيها الشخص المذكور على مستوى قطاع الصحة بالجهة الذي ازداد رداءة في فترته نظرا لعدم انجاز العديد من المشاريع المبرمجة ، التي كانت في حاجة لكفاءات إلى انجازها إلا أن الواقع كان خلاف ذلك وكانت الطامة الكبرى هي عدم تنفيد و لا حتى تطوير القطاع بما يليق و التحولات المجتمعية التي تعيشها الجهة حسب بلاغ المكتب.

وأوضح المكتب المذكور في ذات البلاغ ، أن المرصد بجهة مراكش آسفي، سبق له أن توقف عند العديد من هذه الاختلالات وتعرض إلى ذكرها في بيانات صادقة بينت بالملموس أن المدير المعفى متورط في العديد من الصفقات التي انتظرت أن ترى النور دون جدوى .

وأشار المكتب المذكور إلى أن الإعفاء يبين بالملموس فشل المدير المعفى في تدبير القطاع الصحي بالجهة هذا القطاع الحيوي الذي يسائل جميع المؤسسات حول الحق في الصحة والتطبيب أمام احتكاره من طرف لوبيات الفساد.

وأكد المكتب أن مسؤولية المدير الجهوي المعفى تابثة في تدبير القطاع الصحي بالجهة ، وأيضا في الخروقات الحاصلة بجهاز الصحة خلال المدة التي قضاها بمديرية الصحة، مبرزا أن المرصد يعتبر أن العديد من الأموال العمومية قد ضاعت من خزينة الدولة خلال مرحلة التدبير.

و في هذا الاطار، يضيف المكتب، فإن المرصد بجهة مراكش آسفي يسائل وزارة الصحة و رئاسة الحكومة حول جميع الخروقات التي تسبب فيها المدير الجهوي للصحة بجهة مراكش آسفي و حول التدابير القضائية التي من المفروض اتخاذها حيال الفساد الإداري والمالي الذي نخر هذا الجهاز، ويسائل القطاع الصحي الذي لا زالت نساء بلده تحمل على على الاكتاف من أجل الوضع والولادة.