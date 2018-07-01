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الإطاحة بتجار قرقوبي بالناظور

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 01:35 الإطاحة بتجار قرقوبي بالناظور | مجتمع
الإطاحة بتجار قرقوبي بالناظور
تمكنت المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية بالناظور، في إطار عملية نوعية مساء أمس الثلاثاء، من تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار في الأقراص المهلوسة تنشط بين مليلية ومدينة الناظور .

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية بالناظور، في إطار عملية نوعية مساء أمس الثلاثاء، من تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار في الأقراص المهلوسة تنشط بين مليلية ومدينة الناظور .

وأكد مصدر أمني أن توقيف المشتبه فيهم المتراوحة أعمارهم بين 19 و 22 سنة ، جرى على متن سيارة من نوعFORD MONDEO تحمل ترقيم أجنبي، بناء على معلومات دقيقة توصلت بها مصالح المنطقة الأمنية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار نفس القضية مكنت من حجز 300 قرص مهلوس من نوع RIVOTRIL 2 MG و جرعات من مخدر الكوكايين، فضلا عن 03 هواتف نقالة من مختلف الأنواع و مبلغ مالي من العملة الأجنبية، مؤكدا أن المشتبه فيهم تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن بقية امتدادات هذه القضية وتحديد ارتباطات أفراد هذه الشبكة الإجرامية بمتورطين آخرين محتملين.

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