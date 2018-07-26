 نعمان لحلو بسيدي البرنوصي بعد الاعتزال ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نعمان لحلو بسيدي البرنوصي بعد الاعتزال | ثقافة و فنون

نعمان لحلو بسيدي البرنوصي بعد الاعتزال

صور من دعارة القاصرات: الاعترافات المخجلة والمرة | مجتمع

صور من دعارة القاصرات: الاعترافات المخجلة والمرة

حصري .. النائب البرلماني الحسين أزوكاغ يدخل على خط قضية الطبيب المثير للجدل الشافعي ويسأل أنس الدكالي وثيقة | بوليتيك

حصري .. النائب البرلماني ''الحسين أزوكاغ'' يدخل على خط قضية الطبيب المثير للجدل ''الشافعي'' ويسأل أنس

منظمة التعاون الإسلامي تستنكر بشدة إعلان عضو برلمان هولندي إقامة مسابقة دولية لرسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم | دولي

منظمة التعاون الإسلامي تستنكر بشدة إعلان عضو برلمان هولندي إقامة مسابقة دولية لرسم النبي محمد صلى

قــانون يُهدد المغاربة بالحرمــان من الفيــزا | دولي

قــانون يُهدد المغاربة بالحرمــان من الفيــزا

خلاف بين شاب ومسن بشفشاون ينتهي يجريمة قتل بشعة | حوادث و حقوق

خلاف بين شاب ومسن بشفشاون ينتهي يجريمة قتل بشعة

أكادير...البسيج تطيح بميكانيكي يشتبه في صلته بتنظيم متطرف | مجتمع

أكادير...البسيج تطيح بميكانيكي يشتبه في صلته بتنظيم متطرف

مدمن على المخدرات يهجم على منزل زوجين مسنين ويعتدي عليهما بضواحي الجديدة | حوادث و حقوق

مدمن على المخدرات يهجم على منزل زوجين مسنين ويعتدي عليهما بضواحي الجديدة

العثور على رجل تعليم جثة هامدة داخل منزل بطانطان | حوادث و حقوق

العثور على رجل تعليم جثة هامدة داخل منزل بطانطان

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

نعمان لحلو بسيدي البرنوصي بعد الاعتزال

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 01:02 نعمان لحلو بسيدي البرنوصي بعد الاعتزال | ثقافة و فنون
نعمان لحلو بسيدي البرنوصي بعد الاعتزال
علمت شوف تيفي أن الفنان المغربي القدير نعمان لحلو سيحل مساء يوم الجمعة 27 يوليوز 2018، بحي سيدي البرنوصي، لإحياء سهرة فنية ينظمها مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي بمناسبة ذكرى عيد العرش.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن الفنان المغربي القدير نعمان لحلو سيحل مساء يوم الجمعة 27 يوليوز 2018، بحي سيدي البرنوصي، لإحياء سهرة فنية ينظمها مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي بمناسبة ذكرى عيد العرش.

وأكد الفنان نعمان لحلو في اتصال هاتفي لـ''شوف تيفي'' أنه سيحضر لأول مرة في مناسبة رسمية بحي سيدي البرنوصي لإحياء سهرة فنية ينظمها المجلس احتفاء بالذكرى الـ19 لعيد العرش، كما سيشهد هذا الحفل أيضا مشاركة فرقتي ''أحواش'' و ''جيل جيلالة''.

جدير بالذكر أن مصادر مقربة من الفنان المغربي أفادت قبل أيام، أنه ينوي الاعتزال من عالم الفن والغناء، وأنه يريد التفرغ لحياته الخاصة والاهتمام أكثر بأسرته وعائلته وطقوسه...

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب نعمان لحلو البرنوصي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مُثــير..نقل فنانة شهيرة إلى المستشفى بعد جرعة زائدة من الهيروين | ثقافة و فنون

مُثــير..نقل فنانة شهيرة إلى المستشفى بعد جرعة زائدة من الهيروين

ابتدائية إنزكان تدين راقصة أمازيغية بالحبس النافذ بتهمة الدعارة والفساد | ثقافة و فنون

ابتدائية إنزكان تدين راقصة أمازيغية بالحبس النافذ بتهمة الدعارة والفساد

شاهد بالفيديو | كواليس تصوير فيديو كليب قادر الجابوني بمدينة مراكش | ثقافة و فنون

شاهد بالفيديو | كواليس تصوير فيديو كليب قادر الجابوني بمدينة مراكش

بالصــور..جوهرة الريف تعيش على إيقاعات موسيقية و تجاوب جماهيري كبير خلال اليوم الأول | ثقافة و فنون

بالصــور..جوهرة الريف تعيش على إيقاعات موسيقية و تجاوب جماهيري كبير خلال اليوم الأول

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قصة جد مؤثرة..بسباب المرض خرجات من الخدمة.. موظفة فشركة للتأمين خدات كريدي و عطات لخواتاتها لفلوس نكروها ودابا خاصها 17 المليون و الراجل سامح فيها | حالة خاصة
منذ 13 دقيقة

قصة جد مؤثرة..بسباب المرض خرجات من الخدمة.. موظفة فشركة للتأمين خدات كريدي و عطات لخواتاتها لفلوس نكروها ودابا خاصها 17 المليون و الراجل سامح فيها

بالفيديو..ساكنة تيزنيت تخرج للشارع و تحتج تضامنا مع طبيب الفقراء مهدي الشافعي | خارج البلاطو

بالفيديو..ساكنة تيزنيت تخرج للشارع و تحتج تضامنا مع طبيب الفقراء مهدي الشافعي

أطول خسوف في القرن بالمغرب | شوف الصحافة

أطول خسوف في القرن بالمغرب

بالفيديو..لأول مرة عادل الرامي تلاقا مع نسيبتو‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..لأول مرة عادل الرامي تلاقا مع نسيبتو‎

﻿

آخر المستجدات

نعمان لحلو بسيدي البرنوصي بعد الاعتزال | ثقافة و فنون
منذ 27 دقيقة

نعمان لحلو بسيدي البرنوصي بعد الاعتزال

صور من دعارة القاصرات: الاعترافات المخجلة والمرة | مجتمع

صور من دعارة القاصرات: الاعترافات المخجلة والمرة

حصري .. النائب البرلماني الحسين أزوكاغ يدخل على خط قضية الطبيب المثير للجدل الشافعي ويسأل أنس الدكالي وثيقة | بوليتيك

حصري .. النائب البرلماني ''الحسين أزوكاغ'' يدخل على خط قضية الطبيب المثير للجدل ''الشافعي'' ويسأل أنس

منظمة التعاون الإسلامي تستنكر بشدة إعلان عضو برلمان هولندي إقامة مسابقة دولية لرسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم | دولي

منظمة التعاون الإسلامي تستنكر بشدة إعلان عضو برلمان هولندي إقامة مسابقة دولية لرسم النبي محمد صلى

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.