نعمان لحلو بسيدي البرنوصي بعد الاعتزال ﻿

علمت شوف تيفي أن الفنان المغربي القدير نعمان لحلو سيحل مساء يوم الجمعة 27 يوليوز 2018، بحي سيدي البرنوصي، لإحياء سهرة فنية ينظمها مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي بمناسبة ذكرى عيد العرش.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن الفنان المغربي القدير نعمان لحلو سيحل مساء يوم الجمعة 27 يوليوز 2018، بحي سيدي البرنوصي، لإحياء سهرة فنية ينظمها مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي بمناسبة ذكرى عيد العرش.

وأكد الفنان نعمان لحلو في اتصال هاتفي لـ''شوف تيفي'' أنه سيحضر لأول مرة في مناسبة رسمية بحي سيدي البرنوصي لإحياء سهرة فنية ينظمها المجلس احتفاء بالذكرى الـ19 لعيد العرش، كما سيشهد هذا الحفل أيضا مشاركة فرقتي ''أحواش'' و ''جيل جيلالة''.

جدير بالذكر أن مصادر مقربة من الفنان المغربي أفادت قبل أيام، أنه ينوي الاعتزال من عالم الفن والغناء، وأنه يريد التفرغ لحياته الخاصة والاهتمام أكثر بأسرته وعائلته وطقوسه...